Свердловские депутаты отказались поднимать зарплаты чиновникам

С инициативой выступил депутат от фракции КПРФ Олег Гордеев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты свердловского законодательного собрания отклонили инициативу своего коллеги Олега Гордеева (КПРФ), предложившего засчитывать в отдельных случаях в стаж чиновникам периоды предыдущей работы. Это бы позволило не только обеспечить им социальную защищенность, но и поднять зарплаты. Свидетелем дискуссии стал корреспондент URA.RU.

«Речь идет о госслужащих, которые работают в правительственных организациях, о сотрудниках администраций и других муниципальных служащих. Максимально простые люди, трудящиеся. И смысл инициативы в том, чтобы им в стаж засчитывался предыдущий опыт работы, если он был по специальности госслужбы. Например, человек работал в сфере образования, а потом пошел в департамент образования. Это не значит, что всем нужно засчитывать прошлый опыт. Каждый конкретный случай рассматривался бы на комиссии», — раскрыл журналисту Гордеев суть своего предложения.

По его словам, идея пришла после многочисленных обращений из муниципалитетов. На федеральном уровне такой указ уже действует. «И чтобы не было разрыва с федеральными госслужащими, мы могли бы принять такой же закон на уровне субъекта», — добавил Гордеев. Он бы позволил обеспечить правовую и социальную защищенность государственных и муниципальных служащих, наравне с федеральным, поднять уровень средней заработной платы, привлечь высококвалифицированные кадры.

При этом экономическое обоснование инициативы представлено не было. Поддержал Гордеева однопартиец Александр Ивачев, попытавшийся уговорить коллег принять законопроект хотя бы в первом чтении, чтобы создать рабочую группу и уже детально проработать вопрос. Депутат Вячеслав Вегнер заявил, что на фоне специальной военной операции зарплаты чиновников — не самый важный вопрос. В итоге за то, чтобы принять законопроект, выступили 8 депутатов из 43.