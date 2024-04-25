Врачу Копейска отказали в досрочной пенсии из-за названия онкоцентра

25 апреля 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Профсоюзы добились начала пенсионных выплат на пять лет раньше, чем изначально назначили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врачу Копейска (Челябинская область) отказали в начислении досрочной страховой пенсии из-за названия онкоцентра, где он работал, и других затруднений. Как рассказали специалисты Федерации профсоюзов региона, вмешательство представителей помогло исправить ситуацию. «Врачу-хирургу городской больницы № 1 Копейска отказали в назначении досрочной страховой пенсии. В стаже не была учтена работа за несколько периодов. В частности, в расчетную базу не включили время, проведенное в должности хирурга-онколога медучреждения», — отмечено в газете «Труд и время на Южном Урале». В отделении Социального фонда России обосновали причину такого решения. Там заметили, что наименование онкоцентра не предусмотрено Номенклатурой учреждений здравоохранения. Также из расчета выпали два периода: интернатура в отделения пульмонологии областной больницы и работа хирургом областной больницы для осужденных при исправительной колонии № 3. В первом случае не хватило документального подтверждения выполненных обязанностей, во втором отсутствовало основание включать в стаж определенные виды работ. Правовой инспектор труда профсоюзной организации работников здравоохранения Лилия Нигматуллина убедила суд включить спорные периоды работы врача в льготный стаж. Это позволило назначить ему пенсию с даты обращения. С помощью усилий профсоюзов, медицинскому работнику была начислена пенсия с февраля 2023 года. Первоначально срок досрочного назначения пенсии по старости был установлен на январь 2028 года. Экономический эффект составил 1,2 млн рублей. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу отделения соцфонда. К моменту публикации ответ не получен и будет опубликован по мере поступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врачу Копейска (Челябинская область) отказали в начислении досрочной страховой пенсии из-за названия онкоцентра, где он работал, и других затруднений. Как рассказали специалисты Федерации профсоюзов региона, вмешательство представителей помогло исправить ситуацию. «Врачу-хирургу городской больницы № 1 Копейска отказали в назначении досрочной страховой пенсии. В стаже не была учтена работа за несколько периодов. В частности, в расчетную базу не включили время, проведенное в должности хирурга-онколога медучреждения», — отмечено в газете «Труд и время на Южном Урале». В отделении Социального фонда России обосновали причину такого решения. Там заметили, что наименование онкоцентра не предусмотрено Номенклатурой учреждений здравоохранения. Также из расчета выпали два периода: интернатура в отделения пульмонологии областной больницы и работа хирургом областной больницы для осужденных при исправительной колонии № 3. В первом случае не хватило документального подтверждения выполненных обязанностей, во втором отсутствовало основание включать в стаж определенные виды работ. Правовой инспектор труда профсоюзной организации работников здравоохранения Лилия Нигматуллина убедила суд включить спорные периоды работы врача в льготный стаж. Это позволило назначить ему пенсию с даты обращения. С помощью усилий профсоюзов, медицинскому работнику была начислена пенсия с февраля 2023 года. Первоначально срок досрочного назначения пенсии по старости был установлен на январь 2028 года. Экономический эффект составил 1,2 млн рублей. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу отделения соцфонда. К моменту публикации ответ не получен и будет опубликован по мере поступления.