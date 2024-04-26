В Тюмени спустя пять месяцев открыли дорогу у «позорного» долгостроя

В Тюмени спустя пять месяцев открыли дорогу по улице Камышенской
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снос долгостроя. Тюмень, долгострой, снос дома, снос, ул герцена 50
Долгострой начали возводить в Тюмени еще в 2000 году, но впоследствии признали авариными Фото:

В Тюмени спустя пять месяцев открыли дорогу по улице Камышенской, в районе скандального аварийного долгостроя. Об этом стало известно журналистам. Сами тюменцы прозвали здание позором города.

«Проезд по улице Камышенской открыли. Он был закрыт из-за сноса долгостроя. На месте дома сейчас лежат кирпичи, закончить работы должны до 1 мая», — сообщает издание «РБК Тюмень».

Ранее сообщалось, что участок дороги по улице Камышенской должны были перекрыть с 18 ноября по 30 декабря. Но из-за изменения сроков сноса здания, дорогу открыли только сейчас.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени спустя пять месяцев открыли дорогу по улице Камышенской, в районе скандального аварийного долгостроя. Об этом стало известно журналистам. Сами тюменцы прозвали здание позором города. «Проезд по улице Камышенской открыли. Он был закрыт из-за сноса долгостроя. На месте дома сейчас лежат кирпичи, закончить работы должны до 1 мая», — сообщает издание «РБК Тюмень». Ранее сообщалось, что участок дороги по улице Камышенской должны были перекрыть с 18 ноября по 30 декабря. Но из-за изменения сроков сноса здания, дорогу открыли только сейчас.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...