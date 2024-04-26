В Тюмени спустя пять месяцев открыли дорогу у «позорного» долгостроя

Долгострой начали возводить в Тюмени еще в 2000 году, но впоследствии признали авариными
В Тюмени спустя пять месяцев открыли дорогу по улице Камышенской, в районе скандального аварийного долгостроя. Об этом стало известно журналистам. Сами тюменцы прозвали здание позором города.
«Проезд по улице Камышенской открыли. Он был закрыт из-за сноса долгостроя. На месте дома сейчас лежат кирпичи, закончить работы должны до 1 мая», — сообщает издание «РБК Тюмень».
Ранее сообщалось, что участок дороги по улице Камышенской должны были перекрыть с 18 ноября по 30 декабря. Но из-за изменения сроков сноса здания, дорогу открыли только сейчас.
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