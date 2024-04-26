В Тюмени спустя пять месяцев открыли дорогу у «позорного» долгостроя

В Тюмени спустя пять месяцев открыли дорогу по улице Камышенской

Долгострой начали возводить в Тюмени еще в 2000 году, но впоследствии признали авариными Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени спустя пять месяцев открыли дорогу по улице Камышенской, в районе скандального аварийного долгостроя. Об этом стало известно журналистам. Сами тюменцы прозвали здание позором города.

«Проезд по улице Камышенской открыли. Он был закрыт из-за сноса долгостроя. На месте дома сейчас лежат кирпичи, закончить работы должны до 1 мая», — сообщает издание «РБК Тюмень».

Ранее сообщалось, что участок дороги по улице Камышенской должны были перекрыть с 18 ноября по 30 декабря. Но из-за изменения сроков сноса здания, дорогу открыли только сейчас.