ДТП обошлось без пострадавших
В Екатеринбурге на проспекте Ленина трамваи встали в пробку из-за аварии одного из них с автомобилем Audi. Об этом рассказал очевидец происшествия.
«На проспекте Ленина — Пушкина столкнулись трамвай и иномарка. В сторону площади 1905 года трамваи стоят», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД. Там пояснили, что ДТП без пострадавших.
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