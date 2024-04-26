В центре Екатеринбурга ДТП с элитной иномаркой парализовало движение трамваев. Фото

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Петков Пламен попал в аварию у Главпочтамта. Екатеринбург, проспект ленина, трамвай
ДТП обошлось без пострадавших Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Ленина трамваи встали в пробку из-за аварии одного из них с автомобилем Audi. Об этом рассказал очевидец происшествия.

«На проспекте Ленина — Пушкина столкнулись трамвай и иномарка. В сторону площади 1905 года трамваи стоят», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД. Там пояснили, что ДТП без пострадавших.

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В Екатеринбурге на проспекте Ленина трамваи встали в пробку из-за аварии одного из них с автомобилем Audi. Об этом рассказал очевидец происшествия. «На проспекте Ленина — Пушкина столкнулись трамвай и иномарка. В сторону площади 1905 года трамваи стоят», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД. Там пояснили, что ДТП без пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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