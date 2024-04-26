В центре Екатеринбурга ДТП с элитной иномаркой парализовало движение трамваев. Фото

26 апреля 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

ДТП обошлось без пострадавших Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на проспекте Ленина трамваи встали в пробку из-за аварии одного из них с автомобилем Audi. Об этом рассказал очевидец происшествия. «На проспекте Ленина — Пушкина столкнулись трамвай и иномарка. В сторону площади 1905 года трамваи стоят», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД. Там пояснили, что ДТП без пострадавших. telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на проспекте Ленина трамваи встали в пробку из-за аварии одного из них с автомобилем Audi. Об этом рассказал очевидец происшествия. «На проспекте Ленина — Пушкина столкнулись трамвай и иномарка. В сторону площади 1905 года трамваи стоят», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД. Там пояснили, что ДТП без пострадавших.