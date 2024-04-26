Пермяк отсудил у водителя электросамоката 40 тысяч рублей за столкновение

ДТП произошло в апреле 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU

В апреле 2023 года на мужчину в Перми наехал электросамокат. Пострадавший упал от сильного удара в спину. Он обратился в суд, чтобы взыскать с водителя компенсацию морального вреда.

«Авария произошла в апреле 2023 года. Мужчина гулял по улице Крупской, когда почувствовал сильный удар в спину, из-за которого он упал. Пермяк потребовал у водителя электросамоката 40 тысяч рублей компенсации», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на краевой суд.

Уточняется, что пермяк при падении ударился головой и повредил ногу. После получения травмы он проходил лечение и физиопроцедуры, не мог вести активный образ жизни, к которому привык. Суд встал на сторону пострадавшего и обязал водителя электросамоката возместить 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.