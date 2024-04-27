Челябинские власти купят жилье для многодетных, потерявших дом и отца

Многодетной семье купят новое жилье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области многодетной семье Коробейниковых, которые потеряли при пожаре дом и отца, приобретут жилье. Об этом сообщила URA.RU министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

«Губернатором Алексеем Текслером принято решение оказать содействие семье в получении жилья. Жилое помещение для Коробейниковых будет приобретено за счет средств областного бюджета», — уточнила Буторина.

Министр добавила, что по поручению главы региона в связи с произошедшей трагедией семье будет предоставлена вся необходимая помощь. Глава Красноармейского района Сергей Сергеев окажет содействие в организации прощания и похорон Евгения Коробейникова.

Ранее URA.RU сообщало, что пожар в доме многодетной семьи, которая воспитывает десять детей, произошел ранним утром 20 апреля. Отец семейства Евгений 26 апреля скончался в реанимации. Власти продолжают оказывать всю необходимую помощь.