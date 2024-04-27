Челябинские власти купят жилье для многодетных, потерявших дом и отца

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Строительство многоквартирного дома на Уктусе. Екатеринбург, ключи, квартира
Многодетной семье купят новое жилье Фото:

В Челябинской области многодетной семье Коробейниковых, которые потеряли при пожаре дом и отца, приобретут жилье. Об этом сообщила URA.RU министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

«Губернатором Алексеем Текслером принято решение оказать содействие семье в получении жилья. Жилое помещение для Коробейниковых будет приобретено за счет средств областного бюджета», — уточнила Буторина.

Министр добавила, что по поручению главы региона в связи с произошедшей трагедией семье будет предоставлена вся необходимая помощь. Глава Красноармейского района Сергей Сергеев окажет содействие в организации прощания и похорон Евгения Коробейникова.

Ранее URA.RU сообщало, что пожар в доме многодетной семьи, которая воспитывает десять детей, произошел ранним утром 20 апреля. Отец семейства Евгений 26 апреля скончался в реанимации. Власти продолжают оказывать всю необходимую помощь.

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В Челябинской области многодетной семье Коробейниковых, которые потеряли при пожаре дом и отца, приобретут жилье. Об этом сообщила URA.RU министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. «Губернатором Алексеем Текслером принято решение оказать содействие семье в получении жилья. Жилое помещение для Коробейниковых будет приобретено за счет средств областного бюджета», — уточнила Буторина. Министр добавила, что по поручению главы региона в связи с произошедшей трагедией семье будет предоставлена вся необходимая помощь. Глава Красноармейского района Сергей Сергеев окажет содействие в организации прощания и похорон Евгения Коробейникова. Ранее URA.RU сообщало, что пожар в доме многодетной семьи, которая воспитывает десять детей, произошел ранним утром 20 апреля. Отец семейства Евгений 26 апреля скончался в реанимации. Власти продолжают оказывать всю необходимую помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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