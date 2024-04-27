В Кремле отреагировали на расследование Welt о переговорах РФ и Украины

Песков: всем известно, что стало причиной расторжения договора РФ и Украины

27 апреля 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

. Фото: Владимир Андреев © URA.RU У России и Украины был договор о перемирии. Всем хорошо известно, что именно послужило причиной отказа Киева от дипломатии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на расследование газеты Die Welt, где говорится, что украинская сторона была готова принять стамбульские договоренности. «Всем хорошо известно, что документ был. Всем также хорошо известно из слов участников переговоров со стороны Украины, что именно стало причиной отказа продолжать их», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее стало известно, что причиной отказала Киева от переговоров с РФ послужили действия на тот момент действующего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У России и Украины был договор о перемирии. Всем хорошо известно, что именно послужило причиной отказа Киева от дипломатии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на расследование газеты Die Welt, где говорится, что украинская сторона была готова принять стамбульские договоренности. «Всем хорошо известно, что документ был. Всем также хорошо известно из слов участников переговоров со стороны Украины, что именно стало причиной отказа продолжать их», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее стало известно, что причиной отказала Киева от переговоров с РФ послужили действия на тот момент действующего премьер-министра Британии Бориса Джонсона.