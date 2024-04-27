Челябинский семейный центр фонда «Искорка» возобновил работу после ремонта. Фото

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Разное. Москва, детский сад, занятие, рисование, дети, мальчик
В центре сделали ремонт, обновили мебель и добавили уюта Фото:

В Челябинске 26 апреля после ремонта возобновил работу семейный центр Благотворительного фонда «Искорка». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда.

«В январе к нам на почту пришло подтверждение от менеджера проекта „Перезагрузка“ по поводу нашего участия в проекте. Очень хотелось, чтобы те семьи, которые приходят в „Искорку“ за профессиональной, материальной или финансовой помощью, находили здесь островок душевного спокойствия и умиротворения», — рассказала директор фонда Татьяна Сачко.

За два месяца в помещениях центра провели ремонт и добавили элементы уюта. Более полумиллиона рублей добавили благотворители.

«Сейчас в здесь цветет дерево в зоне ресепшена, а в комнате групповых занятий установлен новый кухонный гарнитур и живописная фреска. В большом зале появился пожаробезопасный уголок для гончарной печи, уютная скамейка и стильный потолочный светильник», — уточнили в пресс-службе организации.

На открытие центра пригласили друзей фонда, которым представили обновленные помещения. Красную ленточку перерезала подопечная фонда, а затем всем желающим предложили поучаствовать в мастер-классе по лепке из глины.

В помещениях Семейного центра провели ремонт
В помещениях Семейного центра провели ремонт
Фонд пригласил друзей на торжественное открытие центра после ремонта
Фонд пригласил друзей на торжественное открытие центра после ремонта
В семейном центре стало уютнее
В семейном центре стало уютнее

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В Челябинске 26 апреля после ремонта возобновил работу семейный центр Благотворительного фонда «Искорка». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда. «В январе к нам на почту пришло подтверждение от менеджера проекта „Перезагрузка“ по поводу нашего участия в проекте. Очень хотелось, чтобы те семьи, которые приходят в „Искорку“ за профессиональной, материальной или финансовой помощью, находили здесь островок душевного спокойствия и умиротворения», — рассказала директор фонда Татьяна Сачко. За два месяца в помещениях центра провели ремонт и добавили элементы уюта. Более полумиллиона рублей добавили благотворители. «Сейчас в здесь цветет дерево в зоне ресепшена, а в комнате групповых занятий установлен новый кухонный гарнитур и живописная фреска. В большом зале появился пожаробезопасный уголок для гончарной печи, уютная скамейка и стильный потолочный светильник», — уточнили в пресс-службе организации. На открытие центра пригласили друзей фонда, которым представили обновленные помещения. Красную ленточку перерезала подопечная фонда, а затем всем желающим предложили поучаствовать в мастер-классе по лепке из глины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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