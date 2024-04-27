Челябинский семейный центр фонда «Искорка» возобновил работу после ремонта. Фото

27 апреля 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

В центре сделали ремонт, обновили мебель и добавили уюта Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Челябинске 26 апреля после ремонта возобновил работу семейный центр Благотворительного фонда «Искорка». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда. «В январе к нам на почту пришло подтверждение от менеджера проекта „Перезагрузка“ по поводу нашего участия в проекте. Очень хотелось, чтобы те семьи, которые приходят в „Искорку“ за профессиональной, материальной или финансовой помощью, находили здесь островок душевного спокойствия и умиротворения», — рассказала директор фонда Татьяна Сачко. За два месяца в помещениях центра провели ремонт и добавили элементы уюта. Более полумиллиона рублей добавили благотворители. «Сейчас в здесь цветет дерево в зоне ресепшена, а в комнате групповых занятий установлен новый кухонный гарнитур и живописная фреска. В большом зале появился пожаробезопасный уголок для гончарной печи, уютная скамейка и стильный потолочный светильник», — уточнили в пресс-службе организации. На открытие центра пригласили друзей фонда, которым представили обновленные помещения. Красную ленточку перерезала подопечная фонда, а затем всем желающим предложили поучаствовать в мастер-классе по лепке из глины. В помещениях Семейного центра провели ремонт Пресс-служба благотворительного фонда «Искорка» Фонд пригласил друзей на торжественное открытие центра после ремонта Пресс-служба благотворительного фонда «Искорка» В семейном центре стало уютнее Пресс-служба благотворительного фонда «Искорка» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 26 апреля после ремонта возобновил работу семейный центр Благотворительного фонда «Искорка». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда. «В январе к нам на почту пришло подтверждение от менеджера проекта „Перезагрузка“ по поводу нашего участия в проекте. Очень хотелось, чтобы те семьи, которые приходят в „Искорку“ за профессиональной, материальной или финансовой помощью, находили здесь островок душевного спокойствия и умиротворения», — рассказала директор фонда Татьяна Сачко. За два месяца в помещениях центра провели ремонт и добавили элементы уюта. Более полумиллиона рублей добавили благотворители. «Сейчас в здесь цветет дерево в зоне ресепшена, а в комнате групповых занятий установлен новый кухонный гарнитур и живописная фреска. В большом зале появился пожаробезопасный уголок для гончарной печи, уютная скамейка и стильный потолочный светильник», — уточнили в пресс-службе организации. На открытие центра пригласили друзей фонда, которым представили обновленные помещения. Красную ленточку перерезала подопечная фонда, а затем всем желающим предложили поучаствовать в мастер-классе по лепке из глины.