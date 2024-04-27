В мире Европа Belta: Латвия и Литва пытаются вербовать граждан РФ и Беларуси на границах 27 апреля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 + Сотрудники специальных служб Литвы и Латвии пытаются вербовать к себе россиян и белорусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российских и белорусских граждан пытаются завербовать сотрудники специальных служб Литвы и Латвии. Об этом сообщил глава белорусского погранкомитета Константин Молостов. «В действующих пунктах пропуска со стороны государств Балтии ужесточены контрольные мероприятия в отношении граждан России и Беларуси. Фиксируются попытки их вербовки сотрудниками специальных служб Литвы и Латвии», — сообщил Молостов. Его слова передает агентство БелТА . Глава белорусского погранкомитета также отметил, что сопредельные с Белоруссией страны ЕС закрыли некоторые контрольно-пропускные пункты. По его словам, это сделали, чтобы изолировать страну и причинить ей экономический ущерб. Молостов заявил, что данные недружественные действия привели к образованию значительных очередей у автодорожных пунктов пропуска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российских и белорусских граждан пытаются завербовать сотрудники специальных служб Литвы и Латвии. Об этом сообщил глава белорусского погранкомитета Константин Молостов. «В действующих пунктах пропуска со стороны государств Балтии ужесточены контрольные мероприятия в отношении граждан России и Беларуси. Фиксируются попытки их вербовки сотрудниками специальных служб Литвы и Латвии», — сообщил Молостов. Его слова передает агентство БелТА. Глава белорусского погранкомитета также отметил, что сопредельные с Белоруссией страны ЕС закрыли некоторые контрольно-пропускные пункты. По его словам, это сделали, чтобы изолировать страну и причинить ей экономический ущерб. Молостов заявил, что данные недружественные действия привели к образованию значительных очередей у автодорожных пунктов пропуска. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям