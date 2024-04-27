Belta: Латвия и Литва пытаются вербовать граждан РФ и Беларуси на границах

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Сотрудники специальных служб Литвы и Латвии пытаются вербовать к себе россиян и белорусов Фото:

Российских и белорусских граждан пытаются завербовать сотрудники специальных служб Литвы и Латвии. Об этом сообщил глава белорусского погранкомитета Константин Молостов.

«В действующих пунктах пропуска со стороны государств Балтии ужесточены контрольные мероприятия в отношении граждан России и Беларуси. Фиксируются попытки их вербовки сотрудниками специальных служб Литвы и Латвии», — сообщил Молостов. Его слова передает агентство БелТА.

Глава белорусского погранкомитета также отметил, что сопредельные с Белоруссией страны ЕС закрыли некоторые контрольно-пропускные пункты. По его словам, это сделали, чтобы изолировать страну и причинить ей экономический ущерб. Молостов заявил, что данные недружественные действия привели к образованию значительных очередей у автодорожных пунктов пропуска.

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Российских и белорусских граждан пытаются завербовать сотрудники специальных служб Литвы и Латвии. Об этом сообщил глава белорусского погранкомитета Константин Молостов. «В действующих пунктах пропуска со стороны государств Балтии ужесточены контрольные мероприятия в отношении граждан России и Беларуси. Фиксируются попытки их вербовки сотрудниками специальных служб Литвы и Латвии», — сообщил Молостов. Его слова передает агентство БелТА. Глава белорусского погранкомитета также отметил, что сопредельные с Белоруссией страны ЕС закрыли некоторые контрольно-пропускные пункты. По его словам, это сделали, чтобы изолировать страну и причинить ей экономический ущерб. Молостов заявил, что данные недружественные действия привели к образованию значительных очередей у автодорожных пунктов пропуска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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