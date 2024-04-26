В ХМАО назвали 10 самых влиятельных политиков

Губернатор Комарова возглавила рейтинг самых влиятельных политиков ХМАО

27 апреля 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Эксперты назвали десять самых влиятельных политиков ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Эксперты назвали 10 самых влиятельных людей в ХМАО в 2024 году. В этот список вошли политики, руководители нефтяных компаний, чиновники и силовики. «Открывает десятку влиятельных персон единственная в России женщина губернатор — Наталья Комарова. В этом году она укрепила свои позиции и набрала 9,36 балла, еще в 2022 году ее рейтинг составлял 9,21», — сообщает «Муксун ФМ» со ссылкой на экспертов, которые оценивали югорских политиков по десятибалльной шкале. На втором месте находится гендиректор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов с рейтингом в 8,64. Тройку лидеров замыкает экс-президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов, который набрал 8,32 балла. На четвертое место с баллом 7,96 эксперты поставили первого вице-губернатора Алексея Шипилова. На пятой строчке оказался прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин, у него 6,66 баллов. Шестое место занял спикер Думы ХМАО Борис Хохряков (6,6 баллов). На седьмом месте директор департамента финансов Вера Дюдина, за ней идут замгубернатора Азат Ислаев, начальник УФСБ по ХМАО Алексей Лазарев, а замыкает десятку депутат окружной думы и гендиректор АО «ДСК «Автобан» Алексей Андреев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эксперты назвали 10 самых влиятельных людей в ХМАО в 2024 году. В этот список вошли политики, руководители нефтяных компаний, чиновники и силовики. «Открывает десятку влиятельных персон единственная в России женщина губернатор — Наталья Комарова. В этом году она укрепила свои позиции и набрала 9,36 балла, еще в 2022 году ее рейтинг составлял 9,21», — сообщает «Муксун ФМ» со ссылкой на экспертов, которые оценивали югорских политиков по десятибалльной шкале. На втором месте находится гендиректор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов с рейтингом в 8,64. Тройку лидеров замыкает экс-президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов, который набрал 8,32 балла. На четвертое место с баллом 7,96 эксперты поставили первого вице-губернатора Алексея Шипилова. На пятой строчке оказался прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин, у него 6,66 баллов. Шестое место занял спикер Думы ХМАО Борис Хохряков (6,6 баллов). На седьмом месте директор департамента финансов Вера Дюдина, за ней идут замгубернатора Азат Ислаев, начальник УФСБ по ХМАО Алексей Лазарев, а замыкает десятку депутат окружной думы и гендиректор АО «ДСК «Автобан» Алексей Андреев.