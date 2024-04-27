Махонин на субботнике боролся с граффити в Перми. Фото, видео

27 апреля 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Махонин наводил порядок на субботнике в Мотовилихе (архивное фото) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин вместе с волонтерами на субботнике закрашивал граффити в Перми. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Вместе с волонтерами во время субботника закрашивали незаконные граффити в Мотовилихинском районе Перми. На месте этих „художеств“ волонтеры планируют нарисовать ретроспективу развития Мотовилихи», — сообщил в посте Махонин. К посту он прикрепил фото и видео с места событий. Закрашивать граффити главе края помогали «Волонтеры культуры» и активисты «Молодой Гвардии» от «Единой России», подчеркнул Махонин. Он поблагодарил пермяков за работу на субботнике. Махонин закрасил граффити на заборе в Мотовилихе в Перми telegram-канал Дмитрия Махонина Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин вместе с волонтерами на субботнике закрашивал граффити в Перми. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Вместе с волонтерами во время субботника закрашивали незаконные граффити в Мотовилихинском районе Перми. На месте этих „художеств“ волонтеры планируют нарисовать ретроспективу развития Мотовилихи», — сообщил в посте Махонин. К посту он прикрепил фото и видео с места событий. Закрашивать граффити главе края помогали «Волонтеры культуры» и активисты «Молодой Гвардии» от «Единой России», подчеркнул Махонин. Он поблагодарил пермяков за работу на субботнике.