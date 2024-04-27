Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин вместе с волонтерами на субботнике закрашивал граффити в Перми. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.
«Вместе с волонтерами во время субботника закрашивали незаконные граффити в Мотовилихинском районе Перми. На месте этих „художеств“ волонтеры планируют нарисовать ретроспективу развития Мотовилихи», — сообщил в посте Махонин. К посту он прикрепил фото и видео с места событий.
Закрашивать граффити главе края помогали «Волонтеры культуры» и активисты «Молодой Гвардии» от «Единой России», подчеркнул Махонин. Он поблагодарил пермяков за работу на субботнике.
Махонин закрасил граффити на заборе в Мотовилихе в Перми
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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин вместе с волонтерами на субботнике закрашивал граффити в Перми. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Вместе с волонтерами во время субботника закрашивали незаконные граффити в Мотовилихинском районе Перми. На месте этих „художеств“ волонтеры планируют нарисовать ретроспективу развития Мотовилихи», — сообщил в посте Махонин. К посту он прикрепил фото и видео с места событий. Закрашивать граффити главе края помогали «Волонтеры культуры» и активисты «Молодой Гвардии» от «Единой России», подчеркнул Махонин. Он поблагодарил пермяков за работу на субботнике.