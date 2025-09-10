Пермякам рассказали, кто получит отопление в первую очередь

Учреждения социальной сферы в Перми первыми получат тепло. В пермском филиале компании «Т Плюс» URA.RU пояснили, что речь идет о детских садах, школах, лицеях, вузах, болницах, библиотеках. После этого начнется запуск подачи тепла в жилой фонд.
«Где батареи нагреются в первую очередь? В приоритете объекты социальной сферы — детские сады, школы, больницы, вузы, лицеи, колледжи, культурные учреждения. После запуска бюджетной сферы начинается подключение жилого фонда», — объяснили в энергосетевой компании.
Дату начала подачи отопления определяет администрация Перми. Как правило, основным критерием запуска тепла является среднесуточная температура — плюс восемь градусов Цельсия в течение пяти суток подряд. Тепла в жилые дома подается поэтапно и занимает не мене двух недель. Это связано с тем, что энергетики должны успеть запустить в работу оборудование, по которому энергоресурс передается потребителям.
