29 апреля 2024
28 апреля 2024

В Сургуте затопило жилой микрорайон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+

В Сургуте затопило жилой микрорайон «Голд Фиш». Об этом сообщает администрация Сургута.

«Подтопление произошло в районе производственной базы ООО „Промстрой“, реабилитационного центра „Гармония“ и дороги вдоль домов ЖК „Голд Фиш“. Общая площадь подтопления составила около 2 000 кв. м», — сообщает мэрия Сургута.

Предварительная причина подтопления талые воды. Мэрия Сургута спланировала мероприятия по расчистке канав для отвод талых вод. Последствия ЧП ликвидирует группа управления по делам ГО и ЧС мэрии Сургута, силы и средства ГП «Сипромстрой», ООО «Промстрой» и ресурсоснабжающие организации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте затопило жилой микрорайон «Голд Фиш». Об этом сообщает администрация Сургута. «Подтопление произошло в районе производственной базы ООО „Промстрой“, реабилитационного центра „Гармония“ и дороги вдоль домов ЖК „Голд Фиш“. Общая площадь подтопления составила около 2 000 кв. м», — сообщает мэрия Сургута. Предварительная причина подтопления талые воды. Мэрия Сургута спланировала мероприятия по расчистке канав для отвод талых вод. Последствия ЧП ликвидирует группа управления по делам ГО и ЧС мэрии Сургута, силы и средства ГП «Сипромстрой», ООО «Промстрой» и ресурсоснабжающие организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...