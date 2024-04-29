В Сургуте затопило жилой микрорайон «Голд Фиш». Об этом сообщает администрация Сургута.
«Подтопление произошло в районе производственной базы ООО „Промстрой“, реабилитационного центра „Гармония“ и дороги вдоль домов ЖК „Голд Фиш“. Общая площадь подтопления составила около 2 000 кв. м», — сообщает мэрия Сургута.
Предварительная причина подтопления талые воды. Мэрия Сургута спланировала мероприятия по расчистке канав для отвод талых вод. Последствия ЧП ликвидирует группа управления по делам ГО и ЧС мэрии Сургута, силы и средства ГП «Сипромстрой», ООО «Промстрой» и ресурсоснабжающие организации.
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