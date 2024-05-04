В Екатеринбурге запретили кататься на самокатах из-за снега. Скрин

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Зимний май. Екатеринбург , снегопад, самокат
Самокаты вновь появятся в городе, когда погода станет благоприятной Фото:

В Екатеринбурге из-за выпавшего снега и гололеда 4 мая перестали работать сервисы проката электросамокатов. Запрет на использование появляется при входе в приложения «ЯндексGo» и Whoosh.

«Погода не для самокатов. Сейчас покататься не получится, но совсем скоро мы вернемся», — такая надпись появляется при попытке арендовать самокат в приложении «ЯндексGo». В сервисе Whoosh говорится, что самокаты «ушли на зимовку».

В Екатеринбурге на уборку осадков и обработку дорог от гололеда и снега вышли десятки спецмашин. Ожидается, что в городе выпадет до девяти миллиметров осадков. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн.

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В Екатеринбурге из-за выпавшего снега и гололеда 4 мая перестали работать сервисы проката электросамокатов. Запрет на использование появляется при входе в приложения «ЯндексGo» и Whoosh. «Погода не для самокатов. Сейчас покататься не получится, но совсем скоро мы вернемся», — такая надпись появляется при попытке арендовать самокат в приложении «ЯндексGo». В сервисе Whoosh говорится, что самокаты «ушли на зимовку». В Екатеринбурге на уборку осадков и обработку дорог от гололеда и снега вышли десятки спецмашин. Ожидается, что в городе выпадет до девяти миллиметров осадков. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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