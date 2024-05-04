В Екатеринбурге из-за выпавшего снега и гололеда 4 мая перестали работать сервисы проката электросамокатов. Запрет на использование появляется при входе в приложения «ЯндексGo» и Whoosh.
«Погода не для самокатов. Сейчас покататься не получится, но совсем скоро мы вернемся», — такая надпись появляется при попытке арендовать самокат в приложении «ЯндексGo». В сервисе Whoosh говорится, что самокаты «ушли на зимовку».
В Екатеринбурге на уборку осадков и обработку дорог от гололеда и снега вышли десятки спецмашин. Ожидается, что в городе выпадет до девяти миллиметров осадков. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн.
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