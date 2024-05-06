Фигурант дела о теракте в «Крокусе» планировал уехать в Сирию

Девятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» планировал уехать в Сирию. Об этом стало известно из материалов дела.
«Намеревался выехать в Сирию для противодействия местным правительственным войскам и ВС РФ», — стало известно следствию, передает ТАСС. Отмечается, что мужчина поддерживает радикальные течения ислама и считает необходимой вооруженную борьбу против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды.
Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта и унесла жизни 144 невинных граждан. 29 марта следственный комитет России попросил арестовать Лутфуллои Назримада, который является девятым фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Он работал в Москве на стройке, но за несколько дней до трагедии в «Крокусе» уволился.
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