Фигурант дела о теракте в «Крокусе» планировал уехать в Сирию

06 мая 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Назримада Лутфуллои поддерживал радикальные течения ислама Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Девятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» планировал уехать в Сирию. Об этом стало известно из материалов дела. «Намеревался выехать в Сирию для противодействия местным правительственным войскам и ВС РФ», — стало известно следствию, передает ТАСС. Отмечается, что мужчина поддерживает радикальные течения ислама и считает необходимой вооруженную борьбу против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды. Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта и унесла жизни 144 невинных граждан. 29 марта следственный комитет России попросил арестовать Лутфуллои Назримада, который является девятым фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Он работал в Москве на стройке, но за несколько дней до трагедии в «Крокусе» уволился. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» планировал уехать в Сирию. Об этом стало известно из материалов дела. «Намеревался выехать в Сирию для противодействия местным правительственным войскам и ВС РФ», — стало известно следствию, передает ТАСС. Отмечается, что мужчина поддерживает радикальные течения ислама и считает необходимой вооруженную борьбу против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды. Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта и унесла жизни 144 невинных граждан. 29 марта следственный комитет России попросил арестовать Лутфуллои Назримада, который является девятым фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Он работал в Москве на стройке, но за несколько дней до трагедии в «Крокусе» уволился.