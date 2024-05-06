Фигурант дела о теракте в «Крокусе» планировал уехать в Сирию

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Назримада Лутфуллои поддерживал радикальные течения ислама Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Девятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» планировал уехать в Сирию. Об этом стало известно из материалов дела.

«Намеревался выехать в Сирию для противодействия местным правительственным войскам и ВС РФ», — стало известно следствию, передает ТАСС. Отмечается, что мужчина поддерживает радикальные течения ислама и считает необходимой вооруженную борьбу против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды.

Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта и унесла жизни 144 невинных граждан. 29 марта следственный комитет России попросил арестовать Лутфуллои Назримада, который является девятым фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Он работал в Москве на стройке, но за несколько дней до трагедии в «Крокусе» уволился.

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Девятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» планировал уехать в Сирию. Об этом стало известно из материалов дела. «Намеревался выехать в Сирию для противодействия местным правительственным войскам и ВС РФ», — стало известно следствию, передает ТАСС. Отмечается, что мужчина поддерживает радикальные течения ислама и считает необходимой вооруженную борьбу против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды. Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта и унесла жизни 144 невинных граждан. 29 марта следственный комитет России попросил арестовать Лутфуллои Назримада, который является девятым фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Он работал в Москве на стройке, но за несколько дней до трагедии в «Крокусе» уволился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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