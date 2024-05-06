В Сургуте сообщили, когда начнут отключать отопление в квартирах

07 мая 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Отопление отключат когда температура не будет опускаться ниже +8° Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ГТС Сургута сообщили, когда начнут отключать многоквартирные дома от подачи тепла. Информация была опубликована на странице организации «ВКонтакте». «Точные даты прекращения подачи тепла в жилые дома зависят от погодных условий. Для отключения централизованного отопления необходимо, чтобы температура воздуха в течение пяти дней подряд была не ниже +8 градусов. Если в доме нецентрализованное отопление, собственники самостоятельно на общем собрании принимают решение, когда включить и выключить отопление», — указано в сообщении. Судя по сайту погоды Gismeteo, устойчивая температура, необходимая для отключения тепла, наступит не позднее середины мая. По данным синоптиков воздух прогреется до + 17 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ГТС Сургута сообщили, когда начнут отключать многоквартирные дома от подачи тепла. Информация была опубликована на странице организации «ВКонтакте». «Точные даты прекращения подачи тепла в жилые дома зависят от погодных условий. Для отключения централизованного отопления необходимо, чтобы температура воздуха в течение пяти дней подряд была не ниже +8 градусов. Если в доме нецентрализованное отопление, собственники самостоятельно на общем собрании принимают решение, когда включить и выключить отопление», — указано в сообщении. Судя по сайту погоды Gismeteo, устойчивая температура, необходимая для отключения тепла, наступит не позднее середины мая. По данным синоптиков воздух прогреется до + 17 градусов.