06 мая 2024

В Сургуте сообщили, когда начнут отключать отопление в квартирах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, батареи
Отопление отключат когда температура не будет опускаться ниже +8° Фото:

ГТС Сургута сообщили, когда начнут отключать многоквартирные дома от подачи тепла. Информация была опубликована на странице организации «ВКонтакте».

«Точные даты прекращения подачи тепла в жилые дома зависят от погодных условий. Для отключения централизованного отопления необходимо, чтобы температура воздуха в течение пяти дней подряд была не ниже +8 градусов. Если в доме нецентрализованное отопление, собственники самостоятельно на общем собрании принимают решение, когда включить и выключить отопление», — указано в сообщении.

Судя по сайту погоды Gismeteo, устойчивая температура, необходимая для отключения тепла, наступит не позднее середины мая. По данным синоптиков воздух прогреется до + 17 градусов.

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ГТС Сургута сообщили, когда начнут отключать многоквартирные дома от подачи тепла. Информация была опубликована на странице организации «ВКонтакте». «Точные даты прекращения подачи тепла в жилые дома зависят от погодных условий. Для отключения централизованного отопления необходимо, чтобы температура воздуха в течение пяти дней подряд была не ниже +8 градусов. Если в доме нецентрализованное отопление, собственники самостоятельно на общем собрании принимают решение, когда включить и выключить отопление», — указано в сообщении. Судя по сайту погоды Gismeteo, устойчивая температура, необходимая для отключения тепла, наступит не позднее середины мая. По данным синоптиков воздух прогреется до + 17 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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