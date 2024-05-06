В Сургуте сообщили, когда начнут отключать отопление в квартирах

ГТС Сургута сообщили, когда начнут отключать многоквартирные дома от подачи тепла. Информация была опубликована на странице организации «ВКонтакте».
«Точные даты прекращения подачи тепла в жилые дома зависят от погодных условий. Для отключения централизованного отопления необходимо, чтобы температура воздуха в течение пяти дней подряд была не ниже +8 градусов. Если в доме нецентрализованное отопление, собственники самостоятельно на общем собрании принимают решение, когда включить и выключить отопление», — указано в сообщении.
Судя по сайту погоды Gismeteo, устойчивая температура, необходимая для отключения тепла, наступит не позднее середины мая. По данным синоптиков воздух прогреется до + 17 градусов.
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