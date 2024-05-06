Пермское УФАС нашло нарушение у администрации Барды на госзакупках

07 мая 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Власти муниципального округа дали преимущество одному поставщику Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермское УФАС обнаружило, что администрация Бардымского муниципального округа нарушает Закон о защите конкуренции. Власти округа дали преимущество одному подрядчику для выполнения ремонта в фельдшерско-акушерских пунктах. «В 2022 году управление капитального строительства администрации Бардымского муниципального округа заключило восемь контрактов с ООО „Спектр“ как с единственным поставщиком. Компания должна была выполнить работы по благоустройству фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Новая казанка и Сюзянь. Изучив сметную документацию Пермское УФАС усмотрело в действиях создание преимуществ определенному участнику рынка, что противоречит Закону о защите конкуренции», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что все восемь контрактов были заключены в один день и на один и тот же срок. Цель у договоров тоже совпадала — благоустройство территории объекта здравоохранения. Сумма каждого договора не превышала 600 тысяч рублей. Это позволило заказчику избежать конкурсных процедур. Но общая цена контрактов составила 2 млн рублей. Фактически это была единая сделка, которую искусственно раздробили, чтобы оформить несколькими самостоятельными договорами. Пермское УФАС выдало управлению капитального строительства Бардымского муниципального округа предупреждение, чтобы местные власти не допустили нарушение Закона о защите конкуренции. Его необходимо выполнить до 24 мая 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермское УФАС обнаружило, что администрация Бардымского муниципального округа нарушает Закон о защите конкуренции. Власти округа дали преимущество одному подрядчику для выполнения ремонта в фельдшерско-акушерских пунктах. «В 2022 году управление капитального строительства администрации Бардымского муниципального округа заключило восемь контрактов с ООО „Спектр“ как с единственным поставщиком. Компания должна была выполнить работы по благоустройству фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Новая казанка и Сюзянь. Изучив сметную документацию Пермское УФАС усмотрело в действиях создание преимуществ определенному участнику рынка, что противоречит Закону о защите конкуренции», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что все восемь контрактов были заключены в один день и на один и тот же срок. Цель у договоров тоже совпадала — благоустройство территории объекта здравоохранения. Сумма каждого договора не превышала 600 тысяч рублей. Это позволило заказчику избежать конкурсных процедур. Но общая цена контрактов составила 2 млн рублей. Фактически это была единая сделка, которую искусственно раздробили, чтобы оформить несколькими самостоятельными договорами. Пермское УФАС выдало управлению капитального строительства Бардымского муниципального округа предупреждение, чтобы местные власти не допустили нарушение Закона о защите конкуренции. Его необходимо выполнить до 24 мая 2024 года.