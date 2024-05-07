Тюменке через суд пришлось доказывать, что ее сын погиб на СВО

08 мая 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Тюменец без вести пропал на СВО в июне 2023 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительница Тюмени через суд доказала, что ее сын погиб во время выполнения боевых задач специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Там добавили, что мужчина отправился на СВО из мест лишения свободы. «В начале июне 2023 года гражданин И. был зачислен в списки личного состава штурмовой роты и отправлен в составе войсковой части на выполнение боевых задач в зону проведения СВО. После 23 июня 2023 года связь с ним прекратилась. Приказом командира роты с 7 июля 2023 года считался без вести пропавшим. Объявление умершим гражданина И. имеет для заявителя юридическое значение, в связи с чем заявитель просила удовлетворить заявленные ею требования. Суд, изучив материалы дела, требования заявителя удовлетворил в полном объеме», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Как было установлено, незадолго до гибели мужчина отбывал срок в одной из колоний строгого режима Тюменской области. В мае 2023 года он принял решение об участии в СВО. Ранее агентство писало о том, что в Уватском районе Тюменской области простились с погибшим в ходе спецоперации бойцом. Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ осенью 2023 года. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Тюмени через суд доказала, что ее сын погиб во время выполнения боевых задач специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Там добавили, что мужчина отправился на СВО из мест лишения свободы. «В начале июне 2023 года гражданин И. был зачислен в списки личного состава штурмовой роты и отправлен в составе войсковой части на выполнение боевых задач в зону проведения СВО. После 23 июня 2023 года связь с ним прекратилась. Приказом командира роты с 7 июля 2023 года считался без вести пропавшим. Объявление умершим гражданина И. имеет для заявителя юридическое значение, в связи с чем заявитель просила удовлетворить заявленные ею требования. Суд, изучив материалы дела, требования заявителя удовлетворил в полном объеме», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Как было установлено, незадолго до гибели мужчина отбывал срок в одной из колоний строгого режима Тюменской области. В мае 2023 года он принял решение об участии в СВО. Ранее агентство писало о том, что в Уватском районе Тюменской области простились с погибшим в ходе спецоперации бойцом. Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ осенью 2023 года. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.