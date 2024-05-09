Парад Победы в Москве завершился пролетом авиации

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Парад Победы 2016 на Красной площади. Москва, парад победы, 9 мая, красная площадь, воздушный парад
Небо над Кремлем окрасилось в цвета российского триколора Фото:
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Завершающим аккордом военного парада, посвященного 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал пролет авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи», «Русские витязи», а также штурмовиков. Видео с мероприятия транслирует URA.RU.

В небе над главной площадью страны прошло выступление двух летных группировок: «Русских витязей», управляющих истребителями Су-30СМ, и «Стрижей» на МиГ-29. Кроме того, шесть штурмовиков Су-25 «раскрасили» небо цветами российского флага с помощью дыма.

Мероприятие подошло к концу, когда военные музыканты, исполняя мелодию «Прощание славянки», покинули Красную площадь. После этого участники парада Победы и президент РФ Владимир Путин отправились возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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Завершающим аккордом военного парада, посвященного 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал пролет авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи», «Русские витязи», а также штурмовиков. Видео с мероприятия транслирует URA.RU. В небе над главной площадью страны прошло выступление двух летных группировок: «Русских витязей», управляющих истребителями Су-30СМ, и «Стрижей» на МиГ-29. Кроме того, шесть штурмовиков Су-25 «раскрасили» небо цветами российского флага с помощью дыма. Мероприятие подошло к концу, когда военные музыканты, исполняя мелодию «Прощание славянки», покинули Красную площадь. После этого участники парада Победы и президент РФ Владимир Путин отправились возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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