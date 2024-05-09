Армия и оружие Парад Победы в Москве завершился пролетом авиации 09 мая 2024 в 13:02 Размер текста - 17 + Небо над Кремлем окрасилось в цвета российского триколора Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета День Победы в России в 2024 году Завершающим аккордом военного парада, посвященного 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал пролет авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи», «Русские витязи», а также штурмовиков. Видео с мероприятия транслирует URA.RU . В небе над главной площадью страны прошло выступление двух летных группировок: «Русских витязей», управляющих истребителями Су-30СМ, и «Стрижей» на МиГ-29. Кроме того, шесть штурмовиков Су-25 «раскрасили» небо цветами российского флага с помощью дыма. Мероприятие подошло к концу, когда военные музыканты, исполняя мелодию «Прощание славянки», покинули Красную площадь. После этого участники парада Победы и президент РФ Владимир Путин отправились возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Завершающим аккордом военного парада, посвященного 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал пролет авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи», «Русские витязи», а также штурмовиков. Видео с мероприятия транслирует URA.RU. В небе над главной площадью страны прошло выступление двух летных группировок: «Русских витязей», управляющих истребителями Су-30СМ, и «Стрижей» на МиГ-29. Кроме того, шесть штурмовиков Су-25 «раскрасили» небо цветами российского флага с помощью дыма. Мероприятие подошло к концу, когда военные музыканты, исполняя мелодию «Прощание славянки», покинули Красную площадь. После этого участники парада Победы и президент РФ Владимир Путин отправились возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям