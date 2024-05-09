Парад Победы в Москве завершился пролетом авиации

Завершающим аккордом военного парада, посвященного 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал пролет авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи», «Русские витязи», а также штурмовиков. Видео с мероприятия транслирует
В небе над главной площадью страны прошло выступление двух летных группировок: «Русских витязей», управляющих истребителями Су-30СМ, и «Стрижей» на МиГ-29. Кроме того, шесть штурмовиков Су-25 «раскрасили» небо цветами российского флага с помощью дыма.
Мероприятие подошло к концу, когда военные музыканты, исполняя мелодию «Прощание славянки», покинули Красную площадь. После этого участники парада Победы и президент РФ Владимир Путин отправились возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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