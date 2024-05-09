Пашинян попросил Путина о защите границ с Арменией

Кремль: Армения попросила пограничников РФ остаться на границе с Турцией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Российские пограничники остаются в Армении на границе с Турцией и Ираном, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:

Российские пограничники останутся на армяно-турецкой границе, а также на границе с Ираном. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что соответствующая просьба поступила от премьер-министра Никола Пашиняна в адрес президента РФ Владимира Путина.

«Действительно, в связи с тем, что условия изменились… Пашинян и Путин согласовали этот вопрос [о выводе российских пограничников из ряда регионов]. <…> Российские пограничники останутся на армяно-турецкой и армяно-иранской границе», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости. При этом с остальных территорий Армении пограничники РФ уйдут, добавили в Кремле.

В апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что российские пограничники покинут границу с Азербайджаном. Такие сообщения прозвучали на фоне ухудшившихся отношений между Ереваном и Москвой. При этом в Кремле отмечали, что соответствующих сигналов от Еревана не поступало. В Армении также изначально говорили, что вопрос вывода российских военных даже не обсуждался.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские пограничники останутся на армяно-турецкой границе, а также на границе с Ираном. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что соответствующая просьба поступила от премьер-министра Никола Пашиняна в адрес президента РФ Владимира Путина. «Действительно, в связи с тем, что условия изменились… Пашинян и Путин согласовали этот вопрос [о выводе российских пограничников из ряда регионов]. <…> Российские пограничники останутся на армяно-турецкой и армяно-иранской границе», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости. При этом с остальных территорий Армении пограничники РФ уйдут, добавили в Кремле. В апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что российские пограничники покинут границу с Азербайджаном. Такие сообщения прозвучали на фоне ухудшившихся отношений между Ереваном и Москвой. При этом в Кремле отмечали, что соответствующих сигналов от Еревана не поступало. В Армении также изначально говорили, что вопрос вывода российских военных даже не обсуждался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...