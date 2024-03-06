Совбез Армении: вопрос вывода российских пограничников с границы не обсуждается

06 марта 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

Армения не обсуждает вывод пограничников РФ из Неркин Ханд, сказал Армен Григорян Фото: Георгий Бергал © URA.RU Вопрос вывода российских пограничников на границе Армении и Азербайджана не обсуждается. Об этом заявил глава армянского Совбеза Армен Григорян. У председателя Совета безопасности поинтересовались, обсуждается ли вывод пограничников РФ из с армяно-азербайджанской границы, в частности, с территории около села Неркин Ханд. «Что касается вашего вопроса, сегодня такой вопрос не обсуждается», — ответил Армен Григорян, передает РИА Новости. Ранее в минобороны Армении заявили, что войска Азербайджана атаковали армянские позиции близ Неркин Ханд. Четверо военных Армении погибли. Позже Григорян заявил, что РФ имеет доступ к этой территории, однако «она не смогла предотвратить эту атаку». Также недавно стало известно, что Ереван направил РФ официальное письмо с просьбой вывести пограничников ФСБ России из аэропорта Звартноц.

Вопрос вывода российских пограничников на границе Армении и Азербайджана не обсуждается. Об этом заявил глава армянского Совбеза Армен Григорян. У председателя Совета безопасности поинтересовались, обсуждается ли вывод пограничников РФ из с армяно-азербайджанской границы, в частности, с территории около села Неркин Ханд. «Что касается вашего вопроса, сегодня такой вопрос не обсуждается», — ответил Армен Григорян, передает РИА Новости. Ранее в минобороны Армении заявили, что войска Азербайджана атаковали армянские позиции близ Неркин Ханд. Четверо военных Армении погибли. Позже Григорян заявил, что РФ имеет доступ к этой территории, однако «она не смогла предотвратить эту атаку». Также недавно стало известно, что Ереван направил РФ официальное письмо с просьбой вывести пограничников ФСБ России из аэропорта Звартноц.