Совбез Армении: вопрос вывода российских пограничников с границы не обсуждается

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Армения не обсуждает вывод пограничников РФ из Неркин Ханд, сказал Армен Григорян Фото:

Вопрос вывода российских пограничников на границе Армении и Азербайджана не обсуждается. Об этом заявил глава армянского Совбеза Армен Григорян.

У председателя Совета безопасности поинтересовались, обсуждается ли вывод пограничников РФ из с армяно-азербайджанской границы, в частности, с территории около села Неркин Ханд. «Что касается вашего вопроса, сегодня такой вопрос не обсуждается», — ответил Армен Григорян, передает РИА Новости.

Ранее в минобороны Армении заявили, что войска Азербайджана атаковали армянские позиции близ Неркин Ханд. Четверо военных Армении погибли. Позже Григорян заявил, что РФ имеет доступ к этой территории, однако «она не смогла предотвратить эту атаку». Также недавно стало известно, что Ереван направил РФ официальное письмо с просьбой вывести пограничников ФСБ России из аэропорта Звартноц.

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Вопрос вывода российских пограничников на границе Армении и Азербайджана не обсуждается. Об этом заявил глава армянского Совбеза Армен Григорян. У председателя Совета безопасности поинтересовались, обсуждается ли вывод пограничников РФ из с армяно-азербайджанской границы, в частности, с территории около села Неркин Ханд. «Что касается вашего вопроса, сегодня такой вопрос не обсуждается», — ответил Армен Григорян, передает РИА Новости. Ранее в минобороны Армении заявили, что войска Азербайджана атаковали армянские позиции близ Неркин Ханд. Четверо военных Армении погибли. Позже Григорян заявил, что РФ имеет доступ к этой территории, однако «она не смогла предотвратить эту атаку». Также недавно стало известно, что Ереван направил РФ официальное письмо с просьбой вывести пограничников ФСБ России из аэропорта Звартноц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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