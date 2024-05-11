11 мая 2024
10 мая 2024

В Тюмени сбили двух подростков-велосипедистов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Велопарад. Магнитогорск, администрация магнитогорска, магнитогорск, велосипедист, велопарад
Во время аварии юные велосипедисты были в экипировке Фото:

В Тюмени на улице Щорса, 1 водитель сбила двух 13-летних подростков-велосипедистов. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

«Два 13-летних подростка-велосипедиста сбиты сегодня автомобилем Kia на улице Щорса, 1 в Тюмени. Предварительно, 48-летняя водитель, выезжая с дворовой территории, сбила двух спортсменов-велосипедистов, которые в колонне из семи детей двигались по тротуару, пересекая выезд из двора», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Сообщается, что мальчик и девочка получили ушибы. По данным ведомства, дети были в экипировке. Обстоятельства ДТП выясняются.

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В Тюмени на улице Щорса, 1 водитель сбила двух 13-летних подростков-велосипедистов. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Два 13-летних подростка-велосипедиста сбиты сегодня автомобилем Kia на улице Щорса, 1 в Тюмени. Предварительно, 48-летняя водитель, выезжая с дворовой территории, сбила двух спортсменов-велосипедистов, которые в колонне из семи детей двигались по тротуару, пересекая выезд из двора», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сообщается, что мальчик и девочка получили ушибы. По данным ведомства, дети были в экипировке. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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