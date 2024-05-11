Во время аварии юные велосипедисты были в экипировке
В Тюмени на улице Щорса, 1 водитель сбила двух 13-летних подростков-велосипедистов. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
«Два 13-летних подростка-велосипедиста сбиты сегодня автомобилем Kia на улице Щорса, 1 в Тюмени. Предварительно, 48-летняя водитель, выезжая с дворовой территории, сбила двух спортсменов-велосипедистов, которые в колонне из семи детей двигались по тротуару, пересекая выезд из двора», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Сообщается, что мальчик и девочка получили ушибы. По данным ведомства, дети были в экипировке. Обстоятельства ДТП выясняются.
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