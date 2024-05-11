11 мая 2024
10 мая 2024

Полезные дикоросы на Ямале: что можно собирать в мае—июне

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, трава, дикоросы, природа, сбор ягод, рука, зелень, сбор дикоросов
В мае—июне на Ямале можно собирать первые дикоросы Фото:

С весенним пробуждением природы в ЯНАО можно найти полезные растения, которые широко применяются для лечения различных заболеваний и недугов. Какие ямальские растения можно собрать с пользой для здоровья в мае—июне рассказывает URA.RU.

Можжевельник

Широко известен своими противовоспалительными свойствами. Корень растения используется для лечения бронхита, туберкулеза и кожных заболеваний. Масла можжевельника используют при лечении невролгии, ревматизма и радикулита. Отвар полезен при аллергии. В качестве пряности применим в кулинарии.

Багульник

Обладает противовоспалительным, бактерицидным свойством. Настой можно использовать, как средство при кашле, простуде и бронхите. В виде отвара багульник используется в качестве антисептика.

Иван-чай

Одно из самых популярных растений в северной народной медицине. Листья иван-чая содержат больше витамина C, чем в лимоне. Употребление полезно при заболеваниях желудка, гастритах, нарушениях обмена веществ. На организм иван-чай оказывает укрепляющее действие, улучшает тонус и иммунитет.

Ягель

Ягель является природным аналогом антибиотика, способен предотвратить гниение. Применяют его при лечении желудка, выведении желчи, при заболевании легких. Отвар и настойки из ягеля оказывают благоприятное воздействие на пищеварение.

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С весенним пробуждением природы в ЯНАО можно найти полезные растения, которые широко применяются для лечения различных заболеваний и недугов. Какие ямальские растения можно собрать с пользой для здоровья в мае—июне рассказывает URA.RU. Широко известен своими противовоспалительными свойствами. Корень растения используется для лечения бронхита, туберкулеза и кожных заболеваний. Масла можжевельника используют при лечении невролгии, ревматизма и радикулита. Отвар полезен при аллергии. В качестве пряности применим в кулинарии. Обладает противовоспалительным, бактерицидным свойством. Настой можно использовать, как средство при кашле, простуде и бронхите. В виде отвара багульник используется в качестве антисептика. Одно из самых популярных растений в северной народной медицине. Листья иван-чая содержат больше витамина C, чем в лимоне. Употребление полезно при заболеваниях желудка, гастритах, нарушениях обмена веществ. На организм иван-чай оказывает укрепляющее действие, улучшает тонус и иммунитет. Ягель является природным аналогом антибиотика, способен предотвратить гниение. Применяют его при лечении желудка, выведении желчи, при заболевании легких. Отвар и настойки из ягеля оказывают благоприятное воздействие на пищеварение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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