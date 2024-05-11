Полезные дикоросы на Ямале: что можно собирать в мае—июне

С весенним пробуждением природы в ЯНАО можно найти полезные растения, которые широко применяются для лечения различных заболеваний и недугов. Какие ямальские растения можно собрать с пользой для здоровья в мае—июне рассказывает URA.RU.
Можжевельник
Широко известен своими противовоспалительными свойствами. Корень растения используется для лечения бронхита, туберкулеза и кожных заболеваний. Масла можжевельника используют при лечении невролгии, ревматизма и радикулита. Отвар полезен при аллергии. В качестве пряности применим в кулинарии.
Багульник
Обладает противовоспалительным, бактерицидным свойством. Настой можно использовать, как средство при кашле, простуде и бронхите. В виде отвара багульник используется в качестве антисептика.
Иван-чай
Одно из самых популярных растений в северной народной медицине. Листья иван-чая содержат больше витамина C, чем в лимоне. Употребление полезно при заболеваниях желудка, гастритах, нарушениях обмена веществ. На организм иван-чай оказывает укрепляющее действие, улучшает тонус и иммунитет.
Ягель
Ягель является природным аналогом антибиотика, способен предотвратить гниение. Применяют его при лечении желудка, выведении желчи, при заболевании легких. Отвар и настойки из ягеля оказывают благоприятное воздействие на пищеварение.
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