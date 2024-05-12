Тюменцы отметили День Победы, а пожарного наградили за отвагу: главные новости за большие выходные

В Тюменской области пожарного наградили за отвагу

13 мая 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

День победы в Тюменской области начался с плац-парада и оружейного залпа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюменской области с размахом отметили День Победы. В течение дня на разных площадках прошли плац-парад, выставка ретро-автомобилей, концерт и другие мероприятия. Помимо этого, тюменцев порадовал их земляк — командира отделения 14 пожарно-спасательной части Аркадия Ульянова наградили за отвагу. URA.RU собрало главные новости, которые происходили в регионе на больших майских выходных. Тюменцы отпраздновали День Победы В Тюмени День Победы начался на площади Памяти. Там прошел плац-парад курсантов ТВВИКУ, который сопровождал живой духовой оркестр. Окончание торжественного мероприятия ознаменовалось оружейным залпом. После этого рядом с гостиницей «Восток» открылась выставка ретроавтомобилей. Она радовала жителей и гостей города на протяжении всего 9 мая. Сейчас в клубе числятся 19 автомобилей, все они были представлены публике. Далее, так как власти города отменили шествие «Бессмертного полка», тюменские моржи устроили его заплыв. Они взяли с собой в воду фотографии воевавших предков, флаги России и проплыли приличное расстояние. Самым интересным было то, как жители Тюменской области поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны. Бойцы, которые выполняют задачи спецоперации, например, записали видеопоздравление в стихах. Также тюменцы отдали дань уважения павшим героям. На перекрестке Республики — Мельникайте они остановили свои автомобили и вышли из них, чтобы поучаствовать в минуте молчания. Не остался в стороне и губернатор Тюменской области Александр Моор. Он поздравил земляков с Днем Победы, назвал его «самым народным праздником» и принес благодарности ветеранам и труженикам тыла. Помимо этого, глава региона лично встретился с 97-летним ветераном ВОВ Аркадием Минальтовым. После его истории Моор сказал, что ветераны Великой Отечественной войны — удивительные люди с сильным, несгибаемым характером. Омрачило этот Великий праздник лишь небольшое недопонимание. Некоторые тюменцы не разобрались, что начался парад военной техники и продолжили переходить дорогу. Из-за этого пришлось немного задержать движение военной техники. Смертельные ДТП В ночь с 9 на 10 мая в лесу под Тюменью была найдена перевернутая машина с наклейкой «ТюменьРегионСпас». За рулем сидел волонтер добровольческого отряда Александр, позывной Аргон. Мужчина не справился с управлением и погиб. Он был самым активным волонтером и всегда первым вызывался на задания. Сейчас у Александра остались жена, долги по ипотеке и маленький ребенок, которого они взяли из детдома. Еще одна авария произошла вечером 12 мая. На Тюменском тракте водитель автомобиля Lifan выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Sitrak. В результате ДТП водитель и пассажир Lifan скончались до прибытия медиков, еще одна пассажирка доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести. Путин назначил в нового судью В Ишимский городской суд был назначен новый судья — Валерия Гладкова. Указ 10 мая подписал президент России Владимир Путин. Срок, который Гладкова проведет на посту — шесть лет. Фальков сохранит свой пост Тюменец Валерий Фальков сохранит пост министра науки и высшего образования Российской Федерации. Его кандидатуру на рассмотрение Госдумы внес премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее Фальков был ректором Тюменского государственного университета и депутатом Тюменской областной думы. Тюменского пожарного наградили за отвагу В Тюменской области наградили командира отделения 14 пожарно-спасательной части Аркадия Ульянова, вручив медаль «За отвагу на пожаре». Отмечается, что это не первое его достижение. За 15 лет своей службы мужчина получил награды «За отличие в службе» III степени, «За отличие в службе» II степени, памятную медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков», нагрудный знак МЧС России «Участник ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» и нагрудный знак МЧС России «Отличный пожарный». Мигранты в Тюменской области Бесправность труда мигрантов — опасная грань сложившейся системы целых сфер трудовой занятости, она и является основной проблемой. Такое заявление сделал депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин. Это связано с трагедией в Санкт-Петербурге, где автобус с пассажирами перевернулся в реку Мойку. Сообщается, что водителя заставили выйти в рейс на утро после 20-часовой смены. Однако некоторые мигранты вполне прилично живут и зарабатывают. Так, например, доходы владельцев местных предприятий общепита выросли в несколько раз, после того, как в Тюменской области ввели особый противопожарный режим. Это связано с тем, что многими кафе и ресторанами, которые специализируются на приготовлении шашлыков, владеют выходцы из стран ближнего зарубежья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюменской области с размахом отметили День Победы. В течение дня на разных площадках прошли плац-парад, выставка ретро-автомобилей, концерт и другие мероприятия. Помимо этого, тюменцев порадовал их земляк — командира отделения 14 пожарно-спасательной части Аркадия Ульянова наградили за отвагу. URA.RU собрало главные новости, которые происходили в регионе на больших майских выходных. В Тюмени День Победы начался на площади Памяти. Там прошел плац-парад курсантов ТВВИКУ, который сопровождал живой духовой оркестр. Окончание торжественного мероприятия ознаменовалось оружейным залпом. После этого рядом с гостиницей «Восток» открылась выставка ретроавтомобилей. Она радовала жителей и гостей города на протяжении всего 9 мая. Сейчас в клубе числятся 19 автомобилей, все они были представлены публике. Далее, так как власти города отменили шествие «Бессмертного полка», тюменские моржи устроили его заплыв. Они взяли с собой в воду фотографии воевавших предков, флаги России и проплыли приличное расстояние. Самым интересным было то, как жители Тюменской области поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны. Бойцы, которые выполняют задачи спецоперации, например, записали видеопоздравление в стихах. Также тюменцы отдали дань уважения павшим героям. На перекрестке Республики — Мельникайте они остановили свои автомобили и вышли из них, чтобы поучаствовать в минуте молчания. Не остался в стороне и губернатор Тюменской области Александр Моор. Он поздравил земляков с Днем Победы, назвал его «самым народным праздником» и принес благодарности ветеранам и труженикам тыла. Помимо этого, глава региона лично встретился с 97-летним ветераном ВОВ Аркадием Минальтовым. После его истории Моор сказал, что ветераны Великой Отечественной войны — удивительные люди с сильным, несгибаемым характером. Омрачило этот Великий праздник лишь небольшое недопонимание. Некоторые тюменцы не разобрались, что начался парад военной техники и продолжили переходить дорогу. Из-за этого пришлось немного задержать движение военной техники. В ночь с 9 на 10 мая в лесу под Тюменью была найдена перевернутая машина с наклейкой «ТюменьРегионСпас». За рулем сидел волонтер добровольческого отряда Александр, позывной Аргон. Мужчина не справился с управлением и погиб. Он был самым активным волонтером и всегда первым вызывался на задания. Сейчас у Александра остались жена, долги по ипотеке и маленький ребенок, которого они взяли из детдома. Еще одна авария произошла вечером 12 мая. На Тюменском тракте водитель автомобиля Lifan выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Sitrak. В результате ДТП водитель и пассажир Lifan скончались до прибытия медиков, еще одна пассажирка доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести. В Ишимский городской суд был назначен новый судья — Валерия Гладкова. Указ 10 мая подписал президент России Владимир Путин. Срок, который Гладкова проведет на посту — шесть лет. Тюменец Валерий Фальков сохранит пост министра науки и высшего образования Российской Федерации. Его кандидатуру на рассмотрение Госдумы внес премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее Фальков был ректором Тюменского государственного университета и депутатом Тюменской областной думы. В Тюменской области наградили командира отделения 14 пожарно-спасательной части Аркадия Ульянова, вручив медаль «За отвагу на пожаре». Отмечается, что это не первое его достижение. За 15 лет своей службы мужчина получил награды «За отличие в службе» III степени, «За отличие в службе» II степени, памятную медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков», нагрудный знак МЧС России «Участник ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» и нагрудный знак МЧС России «Отличный пожарный». Бесправность труда мигрантов — опасная грань сложившейся системы целых сфер трудовой занятости, она и является основной проблемой. Такое заявление сделал депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин. Это связано с трагедией в Санкт-Петербурге, где автобус с пассажирами перевернулся в реку Мойку. Сообщается, что водителя заставили выйти в рейс на утро после 20-часовой смены. Однако некоторые мигранты вполне прилично живут и зарабатывают. Так, например, доходы владельцев местных предприятий общепита выросли в несколько раз, после того, как в Тюменской области ввели особый противопожарный режим. Это связано с тем, что многими кафе и ресторанами, которые специализируются на приготовлении шашлыков, владеют выходцы из стран ближнего зарубежья.