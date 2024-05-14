Тобольских чиновников заподозрили в незаконном получении премий

15 мая 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Максима Афанасьева и его команду заподозрили в незаконном получении премий Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэра Тобольска Максима Афанасьева и его заместителей заподозрили в незаконном получении премий. Комиссия общественного контроля Тобольска направила обращение в прокуратуру с требованием провести проверку по вопросам выплаты премий за 2022—2023 год главе города, его первому заму Яне Зубовой, а также уже бывшим директорам департаментов Натальи Белышевой и Анастасии Иониной. «Провести проверку по вопросу выплаты премий М.В.Афанасьеву, Я.С.Зубовой, их подчиненным Белышевой, Иониной. В случае подтверждения незаконности расходования бюджетных средств на выплату премий (возможно происходит обогащение выше указанных лиц за счет выплаты незаконных премий), принять меры к возвращению потраченных денежных средств в бюджет Тобольска и привлечь виновных к ответственности», — сказано в обращении в прокуратуру. Оба директора департаментов уволились в 2023 году. По словам общественников, размер премий мог составлять десятки млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэра Тобольска Максима Афанасьева и его заместителей заподозрили в незаконном получении премий. Комиссия общественного контроля Тобольска направила обращение в прокуратуру с требованием провести проверку по вопросам выплаты премий за 2022—2023 год главе города, его первому заму Яне Зубовой, а также уже бывшим директорам департаментов Натальи Белышевой и Анастасии Иониной. «Провести проверку по вопросу выплаты премий М.В.Афанасьеву, Я.С.Зубовой, их подчиненным Белышевой, Иониной. В случае подтверждения незаконности расходования бюджетных средств на выплату премий (возможно происходит обогащение выше указанных лиц за счет выплаты незаконных премий), принять меры к возвращению потраченных денежных средств в бюджет Тобольска и привлечь виновных к ответственности», — сказано в обращении в прокуратуру. Оба директора департаментов уволились в 2023 году. По словам общественников, размер премий мог составлять десятки млн рублей.