14 мая 2024

Тобольских чиновников заподозрили в незаконном получении премий

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия на СИБУР. Тобольск, афанасьев максим, мэр тобольска
Максима Афанасьева и его команду заподозрили в незаконном получении премий Фото:

Мэра Тобольска Максима Афанасьева и его заместителей заподозрили в незаконном получении премий. Комиссия общественного контроля Тобольска направила обращение в прокуратуру с требованием провести проверку по вопросам выплаты премий за 2022—2023 год главе города, его первому заму Яне Зубовой, а также уже бывшим директорам департаментов Натальи Белышевой и Анастасии Иониной.

«Провести проверку по вопросу выплаты премий М.В.Афанасьеву, Я.С.Зубовой, их подчиненным Белышевой, Иониной. В случае подтверждения незаконности расходования бюджетных средств на выплату премий (возможно происходит обогащение выше указанных лиц за счет выплаты незаконных премий), принять меры к возвращению потраченных денежных средств в бюджет Тобольска и привлечь виновных к ответственности», — сказано в обращении в прокуратуру.

Оба директора департаментов уволились в 2023 году. По словам общественников, размер премий мог составлять десятки млн рублей.

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Мэра Тобольска Максима Афанасьева и его заместителей заподозрили в незаконном получении премий. Комиссия общественного контроля Тобольска направила обращение в прокуратуру с требованием провести проверку по вопросам выплаты премий за 2022—2023 год главе города, его первому заму Яне Зубовой, а также уже бывшим директорам департаментов Натальи Белышевой и Анастасии Иониной. «Провести проверку по вопросу выплаты премий М.В.Афанасьеву, Я.С.Зубовой, их подчиненным Белышевой, Иониной. В случае подтверждения незаконности расходования бюджетных средств на выплату премий (возможно происходит обогащение выше указанных лиц за счет выплаты незаконных премий), принять меры к возвращению потраченных денежных средств в бюджет Тобольска и привлечь виновных к ответственности», — сказано в обращении в прокуратуру. Оба директора департаментов уволились в 2023 году. По словам общественников, размер премий мог составлять десятки млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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