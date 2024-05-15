Курганская ФСБ довела до суда иностранцев, создавших преступную группировку

16 мая 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Силовики довели наркогруппировку до суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники управления ФСБ по Курганской области довели до суда группу из пяти граждан азиатской республики. Их обвиняют в покушении на сбыт крупной партии героина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе управления курганской ФСБ. «Решением Курганского городского суда члены группы, выполнявшие роль закладчиков, приговорены к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Курьерам, доставлявшим наркотик в Курганскую область, назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Координатор приговорен к 17 годам заключения в колонии особого режима. Курганским областным судом приговор оставлен без изменений», — сообщают в УФСБ. Пятеро участников наркогруппировки были осуждены в ноябре 2024 года. Сотрудники УФСБ и УМВД поймали их с поличным, после чего задержали. Сообщается, что двое из них были закладчиками, еще два — курьерами. Силовики установили пятого участника, который координировал деятельность, находясь в колонии. После обыска в помещении, где разворачивалась работа группировки, сотрудники правоохранительных органов изъяли сотню свертков с героином (общий вес — около 200 грамм). Ранее URA.RU писало, что сотрудника МО МВД «Притобольный» (Курганская область) уволили за подстроенное задержание с наркотиками. Проверка показала, что полицейский совершил проступок, порочащий честь сотрудника ОВД. Экс-силовик пытался оспорить решение руководства, но проиграл суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники управления ФСБ по Курганской области довели до суда группу из пяти граждан азиатской республики. Их обвиняют в покушении на сбыт крупной партии героина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе управления курганской ФСБ. «Решением Курганского городского суда члены группы, выполнявшие роль закладчиков, приговорены к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Курьерам, доставлявшим наркотик в Курганскую область, назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Координатор приговорен к 17 годам заключения в колонии особого режима. Курганским областным судом приговор оставлен без изменений», — сообщают в УФСБ. Пятеро участников наркогруппировки были осуждены в ноябре 2024 года. Сотрудники УФСБ и УМВД поймали их с поличным, после чего задержали. Сообщается, что двое из них были закладчиками, еще два — курьерами. Силовики установили пятого участника, который координировал деятельность, находясь в колонии. После обыска в помещении, где разворачивалась работа группировки, сотрудники правоохранительных органов изъяли сотню свертков с героином (общий вес — около 200 грамм). Ранее URA.RU писало, что сотрудника МО МВД «Притобольный» (Курганская область) уволили за подстроенное задержание с наркотиками. Проверка показала, что полицейский совершил проступок, порочащий честь сотрудника ОВД. Экс-силовик пытался оспорить решение руководства, но проиграл суд.