Дети-животные попали на фото и видео в Пермском крае

Дети увлеклись новым трендом
В Чайковском (Пермский край) заметили детей-животных. Местные жители опубликовали фото и видео модного тренда в сообществе «Палим Чайковский» в соцсети «ВКонтакте».
«В сети появился какой-то тренд среди молодежи. Они наряжаются и передвигаются как животные, ходят в масках. Это дошло до Чайковского», — написал автор поста.
Новым трендом является «Квадробика» — вид спорта, при занятии которым человек передвигается на четвереньках и имитирует движения животных. Пользователи соцсети не оценили новое течение молодежи и провели параллель с деградацией юных умов.
Поклонница нового тренда в Чайковском
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