15 мая 2024

Дети-животные попали на фото и видео в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети увлеклись новым трендом
Дети увлеклись новым трендом Фото:

В Чайковском (Пермский край) заметили детей-животных. Местные жители опубликовали фото и видео модного тренда в сообществе «Палим Чайковский» в соцсети «ВКонтакте».

«В сети появился какой-то тренд среди молодежи. Они наряжаются и передвигаются как животные, ходят в масках. Это дошло до Чайковского», — написал автор поста.

Новым трендом является «Квадробика» — вид спорта, при занятии которым человек передвигается на четвереньках и имитирует движения животных. Пользователи соцсети не оценили новое течение молодежи и провели параллель с деградацией юных умов.

Поклонница нового тренда в Чайковском
Поклонница нового тренда в Чайковском
Фото:

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В Чайковском (Пермский край) заметили детей-животных. Местные жители опубликовали фото и видео модного тренда в сообществе «Палим Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». «В сети появился какой-то тренд среди молодежи. Они наряжаются и передвигаются как животные, ходят в масках. Это дошло до Чайковского», — написал автор поста. Новым трендом является «Квадробика» — вид спорта, при занятии которым человек передвигается на четвереньках и имитирует движения животных. Пользователи соцсети не оценили новое течение молодежи и провели параллель с деградацией юных умов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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