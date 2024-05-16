Пермяки увеличили инвестиции в акции и облигации на Московской бирже

17 мая 2024 в 05:08 Размер текста - 17 +

Пермяки массово скупают акции и облигации предприятий на Московской бирже Фото: Антон Белицкий © URA.RU На Московской бирже резко выросло число инвесторов из Пермского края, которые скупают акции и облигации. Об этом сообщила пресс-служба биржи. Количество частных пермских инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам апреля достигло 710 тысяч человек. Только за прошлый месяц их число выросло на 7916», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на данные представителей финансовой площадки. В апреле свыше 88 тысяч инвесторов из Пермского края активно скупали акции и облигации на Московской бирже. Этот показатель оказался на 51% выше, чем за аналогичный период 2023 года, отмечает издание. Ранее в Пермском крае вырос спрос на покупку строительного бизнеса. C января по март предприниматели стали интересоваться бизнесом в этой сфере в четыре раза чаще, чем в четвертом квартале 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Московской бирже резко выросло число инвесторов из Пермского края, которые скупают акции и облигации. Об этом сообщила пресс-служба биржи. Количество частных пермских инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам апреля достигло 710 тысяч человек. Только за прошлый месяц их число выросло на 7916», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на данные представителей финансовой площадки. В апреле свыше 88 тысяч инвесторов из Пермского края активно скупали акции и облигации на Московской бирже. Этот показатель оказался на 51% выше, чем за аналогичный период 2023 года, отмечает издание. Ранее в Пермском крае вырос спрос на покупку строительного бизнеса. C января по март предприниматели стали интересоваться бизнесом в этой сфере в четыре раза чаще, чем в четвертом квартале 2023 года.