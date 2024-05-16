16 мая 2024

Пермяки увеличили инвестиции в акции и облигации на Московской бирже

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Москва, московская биржа, ММВБ
Пермяки массово скупают акции и облигации предприятий на Московской бирже Фото:

На Московской бирже резко выросло число инвесторов из Пермского края, которые скупают акции и облигации. Об этом сообщила пресс-служба биржи.

Количество частных пермских инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам апреля достигло 710 тысяч человек. Только за прошлый месяц их число выросло на 7916», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на данные представителей финансовой площадки.

В апреле свыше 88 тысяч инвесторов из Пермского края активно скупали акции и облигации на Московской бирже. Этот показатель оказался на 51% выше, чем за аналогичный период 2023 года, отмечает издание.

Ранее в Пермском крае вырос спрос на покупку строительного бизнеса. C января по март предприниматели стали интересоваться бизнесом в этой сфере в четыре раза чаще, чем в четвертом квартале 2023 года.

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На Московской бирже резко выросло число инвесторов из Пермского края, которые скупают акции и облигации. Об этом сообщила пресс-служба биржи. Количество частных пермских инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам апреля достигло 710 тысяч человек. Только за прошлый месяц их число выросло на 7916», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на данные представителей финансовой площадки. В апреле свыше 88 тысяч инвесторов из Пермского края активно скупали акции и облигации на Московской бирже. Этот показатель оказался на 51% выше, чем за аналогичный период 2023 года, отмечает издание. Ранее в Пермском крае вырос спрос на покупку строительного бизнеса. C января по март предприниматели стали интересоваться бизнесом в этой сфере в четыре раза чаще, чем в четвертом квартале 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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