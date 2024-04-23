В Пермском крае у бизнесменов возник ажиотаж на покупку строительных компаний

24 апреля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Пермяки массово вкладываются в строительный бизнес Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Пермском крае вырос спрос на покупку строительного бизнеса. C января по март 2024 года предприниматели стали интересоваться бизнесом в этой сфере в четыре раза чаще, чем в четвертом квартале 2023 года, рассказали в пресс-службе «Авито». «По итогам первого квартала 2024 года лидером по темпам роста спроса на покупку готовых компаний и франшиз среди жителей Пермского края стал бизнес в категории строительства. Интерес к нему вырос в четыре раза по сравнению с четвертым кварталом 2023 года», — сказано в сообщении. Также высокие темпы роста спроса показали другие сферы бизнеса. Предприниматели стали на 24% чаще интересоваться покупкой бизнеса в сфере производства, на 14% интерес вырос на стоматологию и медицину. Кроме этого владельцы строительных компаний начали больше привлекать партнеров для бизнеса. Если в конце 2023 года только 4% интересовалось поисками инвесторов, то в 2024 году партнеров стали искать 17% бизнесменов. Ранее URA.RU рассказало, что пермские предприниматели скупают пункты выдачи заказов маркетплейсов. Эта сфера является одной из самых популярных у бизнесменов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае вырос спрос на покупку строительного бизнеса. C января по март 2024 года предприниматели стали интересоваться бизнесом в этой сфере в четыре раза чаще, чем в четвертом квартале 2023 года, рассказали в пресс-службе «Авито». «По итогам первого квартала 2024 года лидером по темпам роста спроса на покупку готовых компаний и франшиз среди жителей Пермского края стал бизнес в категории строительства. Интерес к нему вырос в четыре раза по сравнению с четвертым кварталом 2023 года», — сказано в сообщении. Также высокие темпы роста спроса показали другие сферы бизнеса. Предприниматели стали на 24% чаще интересоваться покупкой бизнеса в сфере производства, на 14% интерес вырос на стоматологию и медицину. Кроме этого владельцы строительных компаний начали больше привлекать партнеров для бизнеса. Если в конце 2023 года только 4% интересовалось поисками инвесторов, то в 2024 году партнеров стали искать 17% бизнесменов. Ранее URA.RU рассказало, что пермские предприниматели скупают пункты выдачи заказов маркетплейсов. Эта сфера является одной из самых популярных у бизнесменов.