Красную луну заметили в Екатеринбурге ночью 20 мая (архивное фото)
Жители Екатеринбурга в ночь на 20 мая заметили в небе «кровавую» луну. Кадрами поделился читатель URA.RU.
«20 мая, время 03:19. «Кровавая» луна в небе над Екатеринбургом. Красивое и редкое природное явление», — рассказал собеседник.
Красная Луна появляется во время лунного затмения, когда Луна, Земля и Солнце выстраиваются в одну линию. Солнечные лучи, проходящие через атмосферу Земли, преломляются и отражаются от Луны, создавая красный оттенок. Это явление можно наблюдать в полнолуние без использования телескопов или специальных средств.
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