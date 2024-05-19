19 мая 2024
18 мая 2024

В Екатеринбурге заметили «кровавую» луну. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Красную луну заметили в Екатеринбурге ночью 20 мая (архивное фото)
Красную луну заметили в Екатеринбурге ночью 20 мая (архивное фото) Фото:

Жители Екатеринбурга в ночь на 20 мая заметили в небе «кровавую» луну. Кадрами поделился читатель URA.RU.

«20 мая, время 03:19. «Кровавая» луна в небе над Екатеринбургом. Красивое и редкое природное явление», — рассказал собеседник.

Красная Луна появляется во время лунного затмения, когда Луна, Земля и Солнце выстраиваются в одну линию. Солнечные лучи, проходящие через атмосферу Земли, преломляются и отражаются от Луны, создавая красный оттенок. Это явление можно наблюдать в полнолуние без использования телескопов или специальных средств.

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Жители Екатеринбурга в ночь на 20 мая заметили в небе «кровавую» луну. Кадрами поделился читатель URA.RU. «20 мая, время 03:19. «Кровавая» луна в небе над Екатеринбургом. Красивое и редкое природное явление», — рассказал собеседник. Красная Луна появляется во время лунного затмения, когда Луна, Земля и Солнце выстраиваются в одну линию. Солнечные лучи, проходящие через атмосферу Земли, преломляются и отражаются от Луны, создавая красный оттенок. Это явление можно наблюдать в полнолуние без использования телескопов или специальных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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