Охотники превратили слона в стол, а лося — в светильник ради выставки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдет выставка охотничьих трофеев

21 мая 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Выставка охотничьих трофеев пройдет с 23 по 26 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбург привезли 1000 охотничьих трофеев из России, Азии, Австралии, Южной и Северной Америки, Африки и Новой Зеландии. Многие их них переделаны под бытовые вещи, например, в стол с ногами слона вместо ножек или светильники. Горожане смогут посмотреть на это бесплатно в рамках Международного трофейного охотничьего форума, заявил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов. «Можно будет увидеть разные поделки из охотничьих животных, которые делают разные умельцы. Это же не только чисто рога или полная форма какого-нибудь африканского животного. Также это могут быть эксклюзивные вещи — из рогов оленя, косули делают светильники, вещи бытового значения. На выставке представлен стол, где ножками служат ноги слона, добытого в Африке», — поделился Кузнецов на пресс-конференции в ТАСС. На входе гостей будет встречать огромный носорог и множество других чучел животных в натуральную величину с элементами среды их обитания. Как пояснил председатель Совета директоров Уральского горнопромышленного холдинга Сергей Мазуркевич, шокирующего в экспозициях ничего не будет, на выставку могут приходить и дети. «Все представлено в достойном виде. Цель этой выставки — культура охоты, общения с природой, рациональное использование природного ресурса. Надо поменять стереотип. Охотник — это член общества, который несет благо, своим финансовым и трудовым вкладом сохраняет животный мир и преумножает его», — рассказал Мазуркевич. Также охотники упомянули, что все представленные трофеи — это самцы на заре своих лет, которые могли бы погибнуть от рук хищников. Экспозиция будет доступна для бесплатного посещения с 23 по 26 мая в Деловом выставочном центре (ул. Куйбышева, 44 д). Затем организаторы форума планируют продлить выставку еще на месяц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург привезли 1000 охотничьих трофеев из России, Азии, Австралии, Южной и Северной Америки, Африки и Новой Зеландии. Многие их них переделаны под бытовые вещи, например, в стол с ногами слона вместо ножек или светильники. Горожане смогут посмотреть на это бесплатно в рамках Международного трофейного охотничьего форума, заявил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов. «Можно будет увидеть разные поделки из охотничьих животных, которые делают разные умельцы. Это же не только чисто рога или полная форма какого-нибудь африканского животного. Также это могут быть эксклюзивные вещи — из рогов оленя, косули делают светильники, вещи бытового значения. На выставке представлен стол, где ножками служат ноги слона, добытого в Африке», — поделился Кузнецов на пресс-конференции в ТАСС. На входе гостей будет встречать огромный носорог и множество других чучел животных в натуральную величину с элементами среды их обитания. Как пояснил председатель Совета директоров Уральского горнопромышленного холдинга Сергей Мазуркевич, шокирующего в экспозициях ничего не будет, на выставку могут приходить и дети. «Все представлено в достойном виде. Цель этой выставки — культура охоты, общения с природой, рациональное использование природного ресурса. Надо поменять стереотип. Охотник — это член общества, который несет благо, своим финансовым и трудовым вкладом сохраняет животный мир и преумножает его», — рассказал Мазуркевич. Также охотники упомянули, что все представленные трофеи — это самцы на заре своих лет, которые могли бы погибнуть от рук хищников. Экспозиция будет доступна для бесплатного посещения с 23 по 26 мая в Деловом выставочном центре (ул. Куйбышева, 44 д). Затем организаторы форума планируют продлить выставку еще на месяц.