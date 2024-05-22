В США заметили, что Байден отправил оружие для Украины в другую страну

Республиканцы в Конгрессе обвинили администрацию президента США Джо Байдена в поставке вооружений Кении вместо их отправки на Украину. Об этом пишет американское издание Politico.
"Республиканцы обвинили Белый дом в отправке вооружений Кении вместо Украины", — говорится в материале издания. Там добавили, что председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол и старший республиканец в аналогичном комитете Сената Джим Риш направили письмо, в котором обвинили администрацию Байдена в поставке вооружений кенийским войскам вместо их отправки на Украину, как изначально планировалось.
Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Вашингтон будет продолжать регулярно предоставлять Украине существенные пакеты военной помощи. Американская поддержка Украины будет устойчивой и поступать на еженедельной основе, подчеркнул чиновник. Отмечается, что одобренная Конгрессом военная помощь Украине будет доставлена не раньше лета, а возможно, и в более поздние сроки, передает "Ридус".
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