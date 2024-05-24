Вице-премьер Чернышенко: юбилей Перми стал драйвером развития региона

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал юбилейные мероприятия в рамках 300-летия Перми драйвером развития края. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин после встречи с вице-премьером.
«Чернышенко подчеркнул, что юбилейные мероприятия в честь трехсотлетия Перми прошли в 2023 году по Указу президента Владимира Путина. Подготовка к такому масштабному событию стала мощным драйвером социально-экономического развития Пермского края», — сообщил Махонин в своем telegram-канале.
В Перми были отремонтированы театры и учебные заведения, отметил губернатор Прикамья. Он добавил, что удалось капитально отремонтировать 11 школ.
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Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал юбилейные мероприятия в рамках 300-летия Перми драйвером развития края. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин после встречи с вице-премьером. «Чернышенко подчеркнул, что юбилейные мероприятия в честь трехсотлетия Перми прошли в 2023 году по Указу президента Владимира Путина. Подготовка к такому масштабному событию стала мощным драйвером социально-экономического развития Пермского края», — сообщил Махонин в своем telegram-канале. В Перми были отремонтированы театры и учебные заведения, отметил губернатор Прикамья. Он добавил, что удалось капитально отремонтировать 11 школ.