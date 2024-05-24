Вице-премьер Чернышенко: юбилей Перми стал драйвером развития региона

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, чернышенко дмитрий
Чернышенко подчеркнул, что Пермский край динамично развивается Фото:

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал юбилейные мероприятия в рамках 300-летия Перми драйвером развития края. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин после встречи с вице-премьером.

«Чернышенко подчеркнул, что юбилейные мероприятия в честь трехсотлетия Перми прошли в 2023 году по Указу президента Владимира Путина. Подготовка к такому масштабному событию стала мощным драйвером социально-экономического развития Пермского края», — сообщил Махонин в своем telegram-канале.

В Перми были отремонтированы театры и учебные заведения, отметил губернатор Прикамья. Он добавил, что удалось капитально отремонтировать 11 школ.

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Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал юбилейные мероприятия в рамках 300-летия Перми драйвером развития края. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин после встречи с вице-премьером. «Чернышенко подчеркнул, что юбилейные мероприятия в честь трехсотлетия Перми прошли в 2023 году по Указу президента Владимира Путина. Подготовка к такому масштабному событию стала мощным драйвером социально-экономического развития Пермского края», — сообщил Махонин в своем telegram-канале. В Перми были отремонтированы театры и учебные заведения, отметил губернатор Прикамья. Он добавил, что удалось капитально отремонтировать 11 школ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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