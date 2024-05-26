В Челябинске 1,5 тысячи домов остались без горячей воды

В Челябинске в 1 тысяче 139 многоквартирных домах и в 170 соцобъектах отключили горячую воду. Об этом 27 мая сообщил на аппаратном совещании замглавы города Александр Астахов.
«На этой неделе продолжается первый этап гидравлических испытаний. Горячее водоснабжение отключено в 1 тысяче 139 многоквартирных домах и в 170 социальных объектах», — сообщил Астахов.
В свою очередь мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась о том, чтобы управляющие компании обязательно уведомляли жителей в случае отклонения от сроков отключения горячей воды. Также Астахов отметил, с ресурсниками и управляющими компаниями ведутся работы по подготовке уже к следующему отопительному сезону и ремонтные работы по замене участков тепловых сетей.
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