В Челябинске 1,5 тысячи домов остались без горячей воды

27 мая 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Котова распорядилась о том, чтобы УК обязательно уведомляли жителей, если вдруг отключения горячей придется продлить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в 1 тысяче 139 многоквартирных домах и в 170 соцобъектах отключили горячую воду. Об этом 27 мая сообщил на аппаратном совещании замглавы города Александр Астахов. «На этой неделе продолжается первый этап гидравлических испытаний. Горячее водоснабжение отключено в 1 тысяче 139 многоквартирных домах и в 170 социальных объектах», — сообщил Астахов. В свою очередь мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась о том, чтобы управляющие компании обязательно уведомляли жителей в случае отклонения от сроков отключения горячей воды. Также Астахов отметил, с ресурсниками и управляющими компаниями ведутся работы по подготовке уже к следующему отопительному сезону и ремонтные работы по замене участков тепловых сетей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в 1 тысяче 139 многоквартирных домах и в 170 соцобъектах отключили горячую воду. Об этом 27 мая сообщил на аппаратном совещании замглавы города Александр Астахов. «На этой неделе продолжается первый этап гидравлических испытаний. Горячее водоснабжение отключено в 1 тысяче 139 многоквартирных домах и в 170 социальных объектах», — сообщил Астахов. В свою очередь мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась о том, чтобы управляющие компании обязательно уведомляли жителей в случае отклонения от сроков отключения горячей воды. Также Астахов отметил, с ресурсниками и управляющими компаниями ведутся работы по подготовке уже к следующему отопительному сезону и ремонтные работы по замене участков тепловых сетей.