26 мая 2024

В Челябинске 1,5 тысячи домов остались без горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Гордумы. Челябинск, котова наталья
Котова распорядилась о том, чтобы УК обязательно уведомляли жителей, если вдруг отключения горячей придется продлить Фото:

В Челябинске в 1 тысяче 139 многоквартирных домах и в 170 соцобъектах отключили горячую воду. Об этом 27 мая сообщил на аппаратном совещании замглавы города Александр Астахов.

«На этой неделе продолжается первый этап гидравлических испытаний. Горячее водоснабжение отключено в 1 тысяче 139 многоквартирных домах и в 170 социальных объектах», — сообщил Астахов.

В свою очередь мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась о том, чтобы управляющие компании обязательно уведомляли жителей в случае отклонения от сроков отключения горячей воды. Также Астахов отметил, с ресурсниками и управляющими компаниями ведутся работы по подготовке уже к следующему отопительному сезону и ремонтные работы по замене участков тепловых сетей.

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В Челябинске в 1 тысяче 139 многоквартирных домах и в 170 соцобъектах отключили горячую воду. Об этом 27 мая сообщил на аппаратном совещании замглавы города Александр Астахов. «На этой неделе продолжается первый этап гидравлических испытаний. Горячее водоснабжение отключено в 1 тысяче 139 многоквартирных домах и в 170 социальных объектах», — сообщил Астахов. В свою очередь мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась о том, чтобы управляющие компании обязательно уведомляли жителей в случае отклонения от сроков отключения горячей воды. Также Астахов отметил, с ресурсниками и управляющими компаниями ведутся работы по подготовке уже к следующему отопительному сезону и ремонтные работы по замене участков тепловых сетей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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