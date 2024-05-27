Главред украинского издания решил вступить в ВСУ

Главный редактор издания «Экономическая правда» Дмитрий Денков сообщил о своем решении присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Это заявление он сделал после нахождения в территориальном центре комплектования.
«Со мной все в порядке, мы поладили с Белгород-Днестровским ТЦК, и я вскоре приобщусь к подразделению, к которому хотел еще до этого инцидента», — написал Денков на своей странице в Facebook. Журналист также уточнил, что подробности своего решения он расскажет позже. Он добавил, что считает этот шаг лучшим вариантом для себя.
Подписчики в социальных сетях интересовались, было ли решение Денкова добровольным, на что он ответил утвердительно. Дополнительные сведения о его будущей службе и мотивах должны последовать в ближайшее время.
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