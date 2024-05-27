Главред украинского издания решил вступить в ВСУ

Главреда украинской «Экономической правды» Денкова отправили на фронт

28 мая 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

Денков вступит в ВСУ после нахождения в территориальном центре комплектования Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главный редактор издания «Экономическая правда» Дмитрий Денков сообщил о своем решении присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Это заявление он сделал после нахождения в территориальном центре комплектования. «Со мной все в порядке, мы поладили с Белгород-Днестровским ТЦК, и я вскоре приобщусь к подразделению, к которому хотел еще до этого инцидента», — написал Денков на своей странице в Facebook. Журналист также уточнил, что подробности своего решения он расскажет позже. Он добавил, что считает этот шаг лучшим вариантом для себя. Подписчики в социальных сетях интересовались, было ли решение Денкова добровольным, на что он ответил утвердительно. Дополнительные сведения о его будущей службе и мотивах должны последовать в ближайшее время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный редактор издания «Экономическая правда» Дмитрий Денков сообщил о своем решении присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Это заявление он сделал после нахождения в территориальном центре комплектования. «Со мной все в порядке, мы поладили с Белгород-Днестровским ТЦК, и я вскоре приобщусь к подразделению, к которому хотел еще до этого инцидента», — написал Денков на своей странице в Facebook. Журналист также уточнил, что подробности своего решения он расскажет позже. Он добавил, что считает этот шаг лучшим вариантом для себя. Подписчики в социальных сетях интересовались, было ли решение Денкова добровольным, на что он ответил утвердительно. Дополнительные сведения о его будущей службе и мотивах должны последовать в ближайшее время.