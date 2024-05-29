Умер актер из «Кин-дза-дза!» Валерий Фролов

29 мая 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Валерию Фролову было 76 лет Фото: «Линия жизни» (1980)/реж. Владимир Назаров/«Мосфильм» На 77 году жизни скончался актер театра и кино Валерий Фролов. Информация об этом появилась на портале kino-teatr.ru. Артист известен по ролям в «Кин-дза-дза!», «Батальоны просят огня», «Следствие ведут ЗнаТоКи» и других фильмах. По информации портала, актера не стало 7 мая 2024 года. За свою карьеру он успел сыграть в 22 работах и поучаствовать в 22 проектах. Валерий Фролов родился 17 февраля 1948 года в Шахтах Ростовской области, а в возрасте пяти лет переехал в Ростов-на-Дону. Образование получил в специализированной школе № 53, где некоторые предметы преподавались на немецком языке. Еще будучи школьником, Фролов начал свою актерскую карьеру, исполнив роль Ваньки Жукова из произведений А.П. Чехова. Он активно участвовал в театральном кружке, выступал в любительских постановках и был участником различных конкурсов чтецов на школьном и городском уровнях. В 1972 году Фролов успешно завершил обучение в ГИТИСе, затем продолжил свою карьеру в Ногинском областном театре, Московском областном театре им. А.Н.Островского и Театре-студии «Драматург». Актер является членом Союза театральных деятелей России и Гильдии актеров кино России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 77 году жизни скончался актер театра и кино Валерий Фролов. Информация об этом появилась на портале kino-teatr.ru. Артист известен по ролям в «Кин-дза-дза!», «Батальоны просят огня», «Следствие ведут ЗнаТоКи» и других фильмах. По информации портала, актера не стало 7 мая 2024 года. За свою карьеру он успел сыграть в 22 работах и поучаствовать в 22 проектах. Валерий Фролов родился 17 февраля 1948 года в Шахтах Ростовской области, а в возрасте пяти лет переехал в Ростов-на-Дону. Образование получил в специализированной школе № 53, где некоторые предметы преподавались на немецком языке. Еще будучи школьником, Фролов начал свою актерскую карьеру, исполнив роль Ваньки Жукова из произведений А.П. Чехова. Он активно участвовал в театральном кружке, выступал в любительских постановках и был участником различных конкурсов чтецов на школьном и городском уровнях. В 1972 году Фролов успешно завершил обучение в ГИТИСе, затем продолжил свою карьеру в Ногинском областном театре, Московском областном театре им. А.Н.Островского и Театре-студии «Драматург». Актер является членом Союза театральных деятелей России и Гильдии актеров кино России.