Умер актер из «Кин-дза-дза!» Валерий Фролов

На 77 году жизни скончался актер театра и кино Валерий Фролов. Информация об этом появилась на портале kino-teatr.ru. Артист известен по ролям в «Кин-дза-дза!», «Батальоны просят огня», «Следствие ведут ЗнаТоКи» и других фильмах.
По информации портала, актера не стало 7 мая 2024 года. За свою карьеру он успел сыграть в 22 работах и поучаствовать в 22 проектах.
Валерий Фролов родился 17 февраля 1948 года в Шахтах Ростовской области, а в возрасте пяти лет переехал в Ростов-на-Дону. Образование получил в специализированной школе № 53, где некоторые предметы преподавались на немецком языке.
Еще будучи школьником, Фролов начал свою актерскую карьеру, исполнив роль Ваньки Жукова из произведений А.П. Чехова. Он активно участвовал в театральном кружке, выступал в любительских постановках и был участником различных конкурсов чтецов на школьном и городском уровнях. В 1972 году Фролов успешно завершил обучение в ГИТИСе, затем продолжил свою карьеру в Ногинском областном театре, Московском областном театре им. А.Н.Островского и Театре-студии «Драматург». Актер является членом Союза театральных деятелей России и Гильдии актеров кино России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.