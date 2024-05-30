Полицейский, давший показания против главы банка БКФ, забрал заявление

Бывший высокопоставленный сотрудник полиции Кипра Иоаннис Еллинас, давший показания против главы банка БКФ Ольги Миримской, отозвал заявление спустя пять лет. Об этом пишет «Коммерсант».
«Иоаннис Еллинас, давший пять лет назад показания в СКР, что Ольга Миримская якобы планировала убийство зарубежного адвоката своего экс-сожителя, совладельца платежной системы „Золотая корона“ Николая Смирнова, теперь заявил, что оговорил женщину», — передает «Коммерсант». По данным издания, Еллинас направил заявления с соответствующим содержанием в СКР и Генпрокуратуру.
Экс-полицейский утверждает, что давал показания под давлением. На допросе в качестве свидетеля Еллинас рассказал, что в 2016 году Миримская приезжала на Кипр в поисках своей новорожденной дочери. В его присутствии подозреваемая якобы предлагала 1,3 млн евро боссу одного из местных мафиозных кланов, чтобы он похитил и пытал кипрского адвоката Смирнова Петроса Валко, узнал местонахождение суррогатной матери Светланы Безпятой, а потом убил обоих.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.