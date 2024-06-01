Концертный сезон в главном парке Екатеринбурга открыли Бутман и еще две звезды. Фото

02 июня 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Выступление длилось больше полутора часов Фото предоставлено пресс-службой ЦПКиО Первый полноценный сезон в Летнем театре Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского открыли масштабно — с участием главного саксофониста России Игоря Бутмана, певицы Фантине и Олега Аккуратова, известных публике по шоу «Голос». Вечером 1 июня за концертом, на который дирекция ЦПКиО потратила 3,5 миллиона рублей (из бюджета — ни копейки), наблюдала тысяча человек, среди которых представители городской власти и бизнеса. Аудитория наверняка была бы более представительная, если бы приехал мэр Алексей Орлов. Но присутствовать он не смог. От мэрии были самый доверенный заместитель Орлова Марина Фадеева (вместе с мужем), новый замглавы администрации Константин Шевченко, начальник Главархитектуры Руслан Габдрахманов, глава управления культуры Илья Марков, председатель Счетной палаты Александр Гетманчук. Едва не разбил на входе свой IPhone шеф свердловского «Сбера» Владислав Шиленко — когда обнимался с главой бизнес-парка «‎Деловой квартал» Сергеем Яковцевым. Были также замечены продюсер Евгений Горенбург и несколько депутатов гордумы. Билеты стоили в диапазоне 3000-5800 рублей, продать удалось не все: пустовали порядка 200 мест. Среди причин называют не только цены, но и опасения людей после страшного теракта в «Крокусе» и переменчивую погоду (май в Екатеринбурге оказался самым холодным за 38 лет). Продать не удалось пару сотен билетов Фото предоставлено пресс-службой ЦПКиО Бутмана, прекрасно знакомого с Екатеринбургом, встретили душевно, и даже первая его композиция называлась «Добрые связи». Вместе с Московским джазовым оркестром Бутман, Фантине и Аккуратов также исполнили «Прелюдию» Рахманинова, «Рабочие песни», «Как сделать так, чтобы музыка не останавливалась» Мишеля Леграна, «А я иду, шагаю по Москве», «Черного кота», «Como un Bolero», «Cry» Хосе Антонио Родригеса. Закрывала вечер Фантине с песней «Наш сосед» Эдиты Пьехи, музыку к ней, как отметил Бутман, написал Борис Потемкин — друг его отца. Судя по афише на сайте ЦПКиО, сезон в Летнем театре расписан. Уже 2 июня там выступит оркестр «Модерн» с хитами Ханса Циммера, 7 июня — пианисты Платон Газелириди и Денис Галушко, 11-го — группа RockCellos с мировыми рок-хитами на виолончелях. Чтобы приучить отвыкших уральцев к топовым концертам под открытым небом, ЦПКиО ранее переманил программного директора Свердловской филармонии Светлану Мишкину. Летний театр открыли в августе 2023-го — прямо перед 300-летием Екатеринбурга, с участием дирижера Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. Площадку строили так, чтобы она стала новой культурной достопримечательностью города, процесс контролировали лично губернатор Евгений Куйвашев и мэр Орлов, всячески поддерживающие директора Павла Зубакина и его коллектив. Фантине — солистка Московского джазового оркестра — известна по шоу «Голос» Фото предоставлено пресс-службой ЦПКиО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый полноценный сезон в Летнем театре Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского открыли масштабно — с участием главного саксофониста России Игоря Бутмана, певицы Фантине и Олега Аккуратова, известных публике по шоу «Голос». Вечером 1 июня за концертом, на который дирекция ЦПКиО потратила 3,5 миллиона рублей (из бюджета — ни копейки), наблюдала тысяча человек, среди которых представители городской власти и бизнеса. Аудитория наверняка была бы более представительная, если бы приехал мэр Алексей Орлов. Но присутствовать он не смог. От мэрии были самый доверенный заместитель Орлова Марина Фадеева (вместе с мужем), новый замглавы администрации Константин Шевченко, начальник Главархитектуры Руслан Габдрахманов, глава управления культуры Илья Марков, председатель Счетной палаты Александр Гетманчук. Едва не разбил на входе свой IPhone шеф свердловского «Сбера» Владислав Шиленко — когда обнимался с главой бизнес-парка «‎Деловой квартал» Сергеем Яковцевым. Были также замечены продюсер Евгений Горенбург и несколько депутатов гордумы. Билеты стоили в диапазоне 3000-5800 рублей, продать удалось не все: пустовали порядка 200 мест. Среди причин называют не только цены, но и опасения людей после страшного теракта в «Крокусе» и переменчивую погоду (май в Екатеринбурге оказался самым холодным за 38 лет). Бутмана, прекрасно знакомого с Екатеринбургом, встретили душевно, и даже первая его композиция называлась «Добрые связи». Вместе с Московским джазовым оркестром Бутман, Фантине и Аккуратов также исполнили «Прелюдию» Рахманинова, «Рабочие песни», «Как сделать так, чтобы музыка не останавливалась» Мишеля Леграна, «А я иду, шагаю по Москве», «Черного кота», «Como un Bolero», «Cry» Хосе Антонио Родригеса. Закрывала вечер Фантине с песней «Наш сосед» Эдиты Пьехи, музыку к ней, как отметил Бутман, написал Борис Потемкин — друг его отца. Судя по афише на сайте ЦПКиО, сезон в Летнем театре расписан. Уже 2 июня там выступит оркестр «Модерн» с хитами Ханса Циммера, 7 июня — пианисты Платон Газелириди и Денис Галушко, 11-го — группа RockCellos с мировыми рок-хитами на виолончелях. Чтобы приучить отвыкших уральцев к топовым концертам под открытым небом, ЦПКиО ранее переманил программного директора Свердловской филармонии Светлану Мишкину. Летний театр открыли в августе 2023-го — прямо перед 300-летием Екатеринбурга, с участием дирижера Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. Площадку строили так, чтобы она стала новой культурной достопримечательностью города, процесс контролировали лично губернатор Евгений Куйвашев и мэр Орлов, всячески поддерживающие директора Павла Зубакина и его коллектив.