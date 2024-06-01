01 июня 2024

МЧС выпустило срочное предупреждение для свердловчан

МЧС: в Свердловской области 3 июня ожидается ветер до 17 м/с
© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо ветра, в регионе ожидается сильный дождь
Помимо ветра, в регионе ожидается сильный дождь Фото:

В Свердловской области 3 июня местами ожидаются сильные ливни и мощные порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области.

«3 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и порывы ветра до 17 м/с», — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели призвали свердловчан быть бдительными и соблюдать правила безопасности.

Синоптик Алескей Пулин также предупредил жителей региона о возможных осадках с шансами на грозу на севере и северо-востоке региона. Согласно прогнозу, 3 июня в Свердловской области ожидается +29 градусов.

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В Свердловской области 3 июня местами ожидаются сильные ливни и мощные порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области. «3 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и порывы ветра до 17 м/с», — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели призвали свердловчан быть бдительными и соблюдать правила безопасности. Синоптик Алескей Пулин также предупредил жителей региона о возможных осадках с шансами на грозу на севере и северо-востоке региона. Согласно прогнозу, 3 июня в Свердловской области ожидается +29 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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