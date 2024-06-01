МЧС выпустило срочное предупреждение для свердловчан

В Свердловской области 3 июня местами ожидаются сильные ливни и мощные порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области.
«3 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и порывы ветра до 17 м/с», — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели призвали свердловчан быть бдительными и соблюдать правила безопасности.
Синоптик Алескей Пулин также предупредил жителей региона о возможных осадках с шансами на грозу на севере и северо-востоке региона. Согласно прогнозу, 3 июня в Свердловской области ожидается +29 градусов.
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