Число эвакуированных из горящей высотки Екатеринбурга увеличилось до 300 человек. Фото

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, пожар, чп, служба пожаротушения, возгорание, пожарные, мчс россии
Из горящей квартиры спасли мужчину Фото:

В Екатеринбурге во время пожара в квартире на 17-м этаже по адресу Ремесленный переулок, 6 из дома эвакуировали 300 человек. Спасатели также вытащили из горящей квартиры мужчину, огонь уже ликвидирован. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Площадь пожара составила 57 квадратных метров. В 18:30 пожарные ликвидировали открытое горение. Звеном газодымозащитной службы из горящей квартиры был спасен мужчина. Всего из дома были эвакуированы 300 человек, в том числе 20 детей», — следует из сообщения.

Сообщение о пожаре поступило в 17:35. На тот момент из дома самостоятельно эвакуировались 50 человек. Отмечается, что задымление на верхних этажах было устранено в кратчайшие сроки благодаря системе дымоудаления.

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В Екатеринбурге во время пожара в квартире на 17-м этаже по адресу Ремесленный переулок, 6 из дома эвакуировали 300 человек. Спасатели также вытащили из горящей квартиры мужчину, огонь уже ликвидирован. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Площадь пожара составила 57 квадратных метров. В 18:30 пожарные ликвидировали открытое горение. Звеном газодымозащитной службы из горящей квартиры был спасен мужчина. Всего из дома были эвакуированы 300 человек, в том числе 20 детей», — следует из сообщения. Сообщение о пожаре поступило в 17:35. На тот момент из дома самостоятельно эвакуировались 50 человек. Отмечается, что задымление на верхних этажах было устранено в кратчайшие сроки благодаря системе дымоудаления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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