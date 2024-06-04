В Екатеринбурге во время пожара в квартире на 17-м этаже по адресу Ремесленный переулок, 6 из дома эвакуировали 300 человек. Спасатели также вытащили из горящей квартиры мужчину, огонь уже ликвидирован. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Площадь пожара составила 57 квадратных метров. В 18:30 пожарные ликвидировали открытое горение. Звеном газодымозащитной службы из горящей квартиры был спасен мужчина. Всего из дома были эвакуированы 300 человек, в том числе 20 детей», — следует из сообщения.
Сообщение о пожаре поступило в 17:35. На тот момент из дома самостоятельно эвакуировались 50 человек. Отмечается, что задымление на верхних этажах было устранено в кратчайшие сроки благодаря системе дымоудаления.
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