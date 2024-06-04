Пожар охватил многоэтажку в Екатеринбурге, эвакуированы полсотни человек

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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели, задымление, пожарные
На месте происшествия работают спасатели Фото:

В Екатеринбурге в квартире на 17-м этаже по адресу Ремесленный переулок, 6 произошел пожар. Из дома эвакуировались 50 человек, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 17:35 поступило сообщение о пожаре на переулке Ремесленный. Горит квартира на 17-м этаже 19-этажного многоквартирного дома. До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе 10 детей», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время площадь пожара уточняется. Информация о пострадавших отсутствует.

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В Екатеринбурге в квартире на 17-м этаже по адресу Ремесленный переулок, 6 произошел пожар. Из дома эвакуировались 50 человек, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 17:35 поступило сообщение о пожаре на переулке Ремесленный. Горит квартира на 17-м этаже 19-этажного многоквартирного дома. До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе 10 детей», — пояснили в ведомстве. В настоящее время площадь пожара уточняется. Информация о пострадавших отсутствует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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