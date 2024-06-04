Пожар охватил многоэтажку в Екатеринбурге, эвакуированы полсотни человек

На месте происшествия работают спасатели
В Екатеринбурге в квартире на 17-м этаже по адресу Ремесленный переулок, 6 произошел пожар. Из дома эвакуировались 50 человек, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 17:35 поступило сообщение о пожаре на переулке Ремесленный. Горит квартира на 17-м этаже 19-этажного многоквартирного дома. До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе 10 детей», — пояснили в ведомстве.
В настоящее время площадь пожара уточняется. Информация о пострадавших отсутствует.
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