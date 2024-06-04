04 июня 2024

Власти Кипра проверили сведения об отеле, купленным Зеленским на острове

Лидер турок-киприотов не подтвердил покупку Зеленским отеля на Кипре
© Служба новостей «URA.RU»
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Информация о покупке Зеленским отеля на Кипре оказалась ложной
Информация о покупке Зеленским отеля на Кипре оказалась ложной Фото:

Информация о покупке Владимиром Зеленским отеля Vuni Palace на севере Кипра не соответствует действительности. Такое заявление сделал лидер турок-киприотов Эрсин Татар.

«Я разговаривал с владельцем Хусейном Оскаром (глава Oscar Group, владеющей Vuni Palace — прим. URA.RU). Он подтверждает, что это неправда», — сказал Татар РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Зеленский купил премиальный отель-казино Vuni Palace на Кипре. Уточнялось, что здание было приобретено на средства от западной помощи Киеву. Правительство Кипра решило проверить эту информацию и попросило не делать поспешных выводов.

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Информация о покупке Владимиром Зеленским отеля Vuni Palace на севере Кипра не соответствует действительности. Такое заявление сделал лидер турок-киприотов Эрсин Татар. «Я разговаривал с владельцем Хусейном Оскаром (глава Oscar Group, владеющей Vuni Palace — прим. URA.RU). Он подтверждает, что это неправда», — сказал Татар РИА Новости. Ранее сообщалось, что Зеленский купил премиальный отель-казино Vuni Palace на Кипре. Уточнялось, что здание было приобретено на средства от западной помощи Киеву. Правительство Кипра решило проверить эту информацию и попросило не делать поспешных выводов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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