Власти Кипра проверили сведения об отеле, купленным Зеленским на острове

Информация о покупке Владимиром Зеленским отеля Vuni Palace на севере Кипра не соответствует действительности. Такое заявление сделал лидер турок-киприотов Эрсин Татар.
«Я разговаривал с владельцем Хусейном Оскаром (глава Oscar Group, владеющей Vuni Palace — прим. URA.RU). Он подтверждает, что это неправда», — сказал Татар РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Зеленский купил премиальный отель-казино Vuni Palace на Кипре. Уточнялось, что здание было приобретено на средства от западной помощи Киеву. Правительство Кипра решило проверить эту информацию и попросило не делать поспешных выводов.
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