Топ-менеджер РЖД займет пост замминистра транспорта

В Минтрансе РФ на должность заместителя министра перейдет Алексей Шило, занимающий в РЖД пост замгенерального директора. На новой работе он будет курировать сферу железнодорожного транспорта, сообщил близкий к Минтрансу источник.
«Заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило перейдет работать на должность заместителя министра транспорта. Он будет курировать вопросы железнодорожного транспорта», — передает РБК информацию от источника, близкого к Минтрансу. Точные сроки кадровых перестановок не называются.
В настоящее время этот пост в министерстве занимает Валентин Иванов. Собеседник РБК уточняет, что он будет повышен до должности первого замминистра, так как нынешний первый зам Андрей Костюк уйдет из Минтранса.
Министерство транспорта после президентских выборов в 2024 году и формирования нового состава правительства возглавил глава Курской области Роман Старовойт, передает Национальная служба новостей. Его кандидатура была предложена премьер-министром Михаилом Мишустиным и утверждена Госдумой.
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