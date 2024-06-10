Топ-менеджер РЖД займет пост замминистра транспорта

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Точная дата кадровых перестановок в министерстве не известна
Точная дата кадровых перестановок в министерстве не известна Фото:

В Минтрансе РФ на должность заместителя министра перейдет Алексей Шило, занимающий в РЖД пост замгенерального директора. На новой работе он будет курировать сферу железнодорожного транспорта, сообщил близкий к Минтрансу источник.

«Заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило перейдет работать на должность заместителя министра транспорта. Он будет курировать вопросы железнодорожного транспорта», — передает РБК информацию от источника, близкого к Минтрансу. Точные сроки кадровых перестановок не называются.

В настоящее время этот пост в министерстве занимает Валентин Иванов. Собеседник РБК уточняет, что он будет повышен до должности первого замминистра, так как нынешний первый зам Андрей Костюк уйдет из Минтранса.

Министерство транспорта после президентских выборов в 2024 году и формирования нового состава правительства возглавил глава Курской области Роман Старовойт, передает Национальная служба новостей. Его кандидатура была предложена премьер-министром Михаилом Мишустиным и утверждена Госдумой.

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В Минтрансе РФ на должность заместителя министра перейдет Алексей Шило, занимающий в РЖД пост замгенерального директора. На новой работе он будет курировать сферу железнодорожного транспорта, сообщил близкий к Минтрансу источник. «Заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило перейдет работать на должность заместителя министра транспорта. Он будет курировать вопросы железнодорожного транспорта», — передает РБК информацию от источника, близкого к Минтрансу. Точные сроки кадровых перестановок не называются. В настоящее время этот пост в министерстве занимает Валентин Иванов. Собеседник РБК уточняет, что он будет повышен до должности первого замминистра, так как нынешний первый зам Андрей Костюк уйдет из Минтранса. Министерство транспорта после президентских выборов в 2024 году и формирования нового состава правительства возглавил глава Курской области Роман Старовойт, передает Национальная служба новостей. Его кандидатура была предложена премьер-министром Михаилом Мишустиным и утверждена Госдумой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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