Mirror: король Британии хочет возобновить общение с внуками из-за рака

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Вооруженные силы Великобритании. stock, чарльз, карл III, карл 3,  stock
Король Британии планирует снова начать общаться с внуками, пишет газета Фото:

Король Великобритании Карла III, который болен онкологией, хочет возобновить общение с детьми принца Гарри, Лилибет и Арчи, которые приходятся ему внуками. Он опечален тем фактом, что не имеет нормальных отношений с ними, сообщает The Mirror.

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«Король полон решимости построить отношения с детьми принца Гарри и стать частью их жизни», — передает газета. Отмечается, что британский король очень опечален отсутствием взаимодействия с Лилибет и Арчи.

Ранее королевская семья не приняла жену принца Гарри Меган Маркл, потому что она по рождению является американкой. В связи с этим после свадьбы они отказались от звания членов королевской семьи, но сохранили за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.

Позже Гарри и Меган Марк изменили фамилии своим детям Арчи и Лилибет с Маунтбеттен-Виндзор на Сассекс. Они решили использовать в качестве фамилии наименование своего титула. Такое решение они приняли после запуска их совместного веб-сайта, где публикуют информацию о своих благотворительных проектах.

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Король Великобритании Карла III, который болен онкологией, хочет возобновить общение с детьми принца Гарри, Лилибет и Арчи, которые приходятся ему внуками. Он опечален тем фактом, что не имеет нормальных отношений с ними, сообщает The Mirror. «Король полон решимости построить отношения с детьми принца Гарри и стать частью их жизни», — передает газета. Отмечается, что британский король очень опечален отсутствием взаимодействия с Лилибет и Арчи. Ранее королевская семья не приняла жену принца Гарри Меган Маркл, потому что она по рождению является американкой. В связи с этим после свадьбы они отказались от звания членов королевской семьи, но сохранили за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Позже Гарри и Меган Марк изменили фамилии своим детям Арчи и Лилибет с Маунтбеттен-Виндзор на Сассекс. Они решили использовать в качестве фамилии наименование своего титула. Такое решение они приняли после запуска их совместного веб-сайта, где публикуют информацию о своих благотворительных проектах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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