Mirror: король Британии хочет возобновить общение с внуками из-за рака

10 июня 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Король Британии планирует снова начать общаться с внуками, пишет газета Фото: Министерство обороны Великобритании Король Великобритании Карла III, который болен онкологией, хочет возобновить общение с детьми принца Гарри, Лилибет и Арчи, которые приходятся ему внуками. Он опечален тем фактом, что не имеет нормальных отношений с ними, сообщает The Mirror. Новость по теме Что со здоровьем Карла III, слух о смерти которого запустили СМИ «Король полон решимости построить отношения с детьми принца Гарри и стать частью их жизни», — передает газета . Отмечается, что британский король очень опечален отсутствием взаимодействия с Лилибет и Арчи. Ранее королевская семья не приняла жену принца Гарри Меган Маркл, потому что она по рождению является американкой. В связи с этим после свадьбы они отказались от звания членов королевской семьи, но сохранили за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Позже Гарри и Меган Марк изменили фамилии своим детям Арчи и Лилибет с Маунтбеттен-Виндзор на Сассекс. Они решили использовать в качестве фамилии наименование своего титула. Такое решение они приняли после запуска их совместного веб-сайта, где публикуют информацию о своих благотворительных проектах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Король Великобритании Карла III, который болен онкологией, хочет возобновить общение с детьми принца Гарри, Лилибет и Арчи, которые приходятся ему внуками. Он опечален тем фактом, что не имеет нормальных отношений с ними, сообщает The Mirror. «Король полон решимости построить отношения с детьми принца Гарри и стать частью их жизни», — передает газета. Отмечается, что британский король очень опечален отсутствием взаимодействия с Лилибет и Арчи. Ранее королевская семья не приняла жену принца Гарри Меган Маркл, потому что она по рождению является американкой. В связи с этим после свадьбы они отказались от звания членов королевской семьи, но сохранили за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Позже Гарри и Меган Марк изменили фамилии своим детям Арчи и Лилибет с Маунтбеттен-Виндзор на Сассекс. Они решили использовать в качестве фамилии наименование своего титула. Такое решение они приняли после запуска их совместного веб-сайта, где публикуют информацию о своих благотворительных проектах.