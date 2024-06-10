Mirror: король Британии хочет возобновить общение с внуками из-за рака

Король Британии планирует снова начать общаться с внуками, пишет газетаФото: Министерство обороны Великобритании
Король Великобритании Карла III, который болен онкологией, хочет возобновить общение с детьми принца Гарри, Лилибет и Арчи, которые приходятся ему внуками. Он опечален тем фактом, что не имеет нормальных отношений с ними, сообщает The Mirror.
«Король полон решимости построить отношения с детьми принца Гарри и стать частью их жизни», — передает газета. Отмечается, что британский король очень опечален отсутствием взаимодействия с Лилибет и Арчи.
Ранее королевская семья не приняла жену принца Гарри Меган Маркл, потому что она по рождению является американкой. В связи с этим после свадьбы они отказались от звания членов королевской семьи, но сохранили за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.
Позже Гарри и Меган Марк изменили фамилии своим детям Арчи и Лилибет с Маунтбеттен-Виндзор на Сассекс. Они решили использовать в качестве фамилии наименование своего титула. Такое решение они приняли после запуска их совместного веб-сайта, где публикуют информацию о своих благотворительных проектах.
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Король Великобритании Карла III, который болен онкологией, хочет возобновить общение с детьми принца Гарри, Лилибет и Арчи, которые приходятся ему внуками. Он опечален тем фактом, что не имеет нормальных отношений с ними, сообщает The Mirror. «Король полон решимости построить отношения с детьми принца Гарри и стать частью их жизни», — передает газета. Отмечается, что британский король очень опечален отсутствием взаимодействия с Лилибет и Арчи. Ранее королевская семья не приняла жену принца Гарри Меган Маркл, потому что она по рождению является американкой. В связи с этим после свадьбы они отказались от звания членов королевской семьи, но сохранили за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Позже Гарри и Меган Марк изменили фамилии своим детям Арчи и Лилибет с Маунтбеттен-Виндзор на Сассекс. Они решили использовать в качестве фамилии наименование своего титула. Такое решение они приняли после запуска их совместного веб-сайта, где публикуют информацию о своих благотворительных проектах.