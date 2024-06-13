Умер летчик-космонавт Вячеслав Зудов

Летчик-космонавт скончался на 83-м году жизни
Скончался летчик-космонавт Вячеслав Зудов. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов.
Герой СССР Зудов был участником нештатной посадки на воду «Союза-23» в октябре 1976 года. Вячеславу Зудову было 82 года. Похороны Зудова пройдут 14 июня на военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в Мытищах.
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