Умер летчик-космонавт Вячеслав Зудов

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Летчик-космонавт скончался на 83-м году жизни Фото:

Скончался летчик-космонавт Вячеслав Зудов. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов.

Герой СССР Зудов был участником нештатной посадки на воду «Союза-23» в октябре 1976 года. Вячеславу Зудову было 82 года. Похороны Зудова пройдут 14 июня на военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в Мытищах.

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Скончался летчик-космонавт Вячеслав Зудов. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов. Герой СССР Зудов был участником нештатной посадки на воду «Союза-23» в октябре 1976 года. Вячеславу Зудову было 82 года. Похороны Зудова пройдут 14 июня на военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в Мытищах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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