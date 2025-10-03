«Парламентская газета»: с прилавков уберут нелегальные мед, муку и крупу

Минпромторг предлагает расширить маркировку бакалейной продукции
С российских прилавков уберут нелегальные мед, муку и крупу с помощью маркировки «Честный знак». Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Минпромторг предлагает расширить с 1 марта 2026 года перечень отдельных видов бакалейной продукции, подлежащих обязательной маркировке. В том числе предлагается регистрировать в „Честном знаке“ крупы, злаки, бобовые и другую продукцию мукомольно-крупяной промышленности. А также мед и продукты пчеловодства», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на документ.

В министерстве убеждены, что нововведение будет способствовать сокращению объемов незаконного оборота продуктов питания. При этом возрастет доступность информации о товарах, что обеспечит прозрачность товарных рынков и возможность их мониторить в режиме реального времени.

«Для потребителей маркировка данной продукции предоставит возможность получить всю необходимую информацию о товаре. И проверить его на предмет легальности нахождения в обороте и в случае необходимости направить жалобу о выявленных признаках нарушений», — сообщается в пояснительной записке к проекту. постановления.

Ранее в ведомстве заявляли, что маркировка «Честный продукт» для чая, кофе и какао снизит долю нелегального оборота товаров в России с нынешних 13%. И обеспечит российскому бюджету дополнительные поступления свыше 19 млрд рублей.

