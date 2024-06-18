Стоимость квадратного метра в Ленинском районе Перми достигла 194 тысяч рублей

За месяц цены на квартиры выросли Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми самые высокие цены на жилье на первичном рынке в Ленинском и Дзержинском районах. В мае 2024 года стоимость квадратного метра в этих районах достигла 194,2 тысячи и 147,1 тысячу рублей соответственно. Такие данные приводятся в информационной сводке сервиса «Объектив.рф», которая есть в распоряжении URA.RU.

«В мае 2024 года самая высокая средняя цена за квадратный метр была в новостройках Ленинского района — 194,2 тысячи рублей за квадратный метр. Это на 1,06% больше, чем в апреле 2024 года. В Дзержинском районе стоимость квадратного метра выросла на 2,29% и достигла 147,1 тысячу рублей», — сказано в документе.

Тройку районов с самыми высокими ценами на квартиры замыкает Индустриальный район. В нем квадратный метр в среднем стоит 135,1 тысячу рублей. Аналитики отмечают, что это единственный район Перми, в котором цены на первичную недвижимость за месяц снизились на 1,4%. В Мотовилихинском районе за квадратный метр просят 126,8 тысяч рублей. По сравнению с апрелем, жилье в этом районе подорожало меньше остальных — на 0,11%. В других районах города стоимость квадратного метра меньше — 122,8 тысяч рублей. При этом самое доступное жилье предлагают в Орджоникидзевском районе.

За месяц квартиры подорожали во всех районах города кроме Индустриального URA.RU