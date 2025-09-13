Робот следит за тем, как пермяки голосуют
Робот следит за ходом голосования в Пермском крае. Он расположился в центре общественного наблюдения за голосованием в Пермском крае, что находится в бывшем кинотеатре «Кристалл».
«Голосование проходит в штатном режиме», — рапортует робот после того, как объехал наблюдающих. На кадрах РИА «Новости» видно, как он объезжает наблюдателей и спрашивает их все л в порядке.
Выборы губернатора Пермского края начались 12 сентября. Они продлятся три дня, до 14 сентября. Следите за ходом голосования в нашей онлайн-трансляции.
