Южная Корея обвинила РФ и КНДР в нарушении резолюции СБ ООН

20 июня 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Южная Корея обвинила РФ и КНДР в нарушении резолюции СБ ООН Фото: Николай Бастриков © URA.RU Министерство иностранных дел Республики Корея выразило сожаление в связи с подписанием Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, который включает пункты о военном и техническом сотрудничестве. По мнению Сеула, это действие нарушает резолюции Совета безопасности ООН. Об этом сообщили в МИД Республики Корея. «Мы выражаем сожаление по поводу того, что, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и открыто упомянули военное и техническое сотрудничество, которое считается прямым нарушением резолюций СБ ООН», — заявил представитель корейского МИД Лим Су Сок. Представитель внешнеполитического ведомства Южной Кореи также подчеркнул, что страна намерена решительно реагировать на любые угрозы безопасности и действия, подрывающие стабильность на Корейском полуострове. По словам Су Сока, Сеул проводит всесторонний анализ результатов визита президента России в Северную Корею и его результатов. «После тщательного анализа и оценки мы примем необходимые меры», — сообщил представитель МИД Южной Кореи. Позиция Сеула будет объявлена после анализа текста договора. Российский лидер 18—19 июня находился с госвизитом в КНДР. Там между Россией и КНДР был подписан документ о взаимной помощи друг другу в случае нападения. По словам лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, договор станет гарантом мира и стабильности в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство иностранных дел Республики Корея выразило сожаление в связи с подписанием Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, который включает пункты о военном и техническом сотрудничестве. По мнению Сеула, это действие нарушает резолюции Совета безопасности ООН. Об этом сообщили в МИД Республики Корея. «Мы выражаем сожаление по поводу того, что, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и открыто упомянули военное и техническое сотрудничество, которое считается прямым нарушением резолюций СБ ООН», — заявил представитель корейского МИД Лим Су Сок. Представитель внешнеполитического ведомства Южной Кореи также подчеркнул, что страна намерена решительно реагировать на любые угрозы безопасности и действия, подрывающие стабильность на Корейском полуострове. По словам Су Сока, Сеул проводит всесторонний анализ результатов визита президента России в Северную Корею и его результатов. «После тщательного анализа и оценки мы примем необходимые меры», — сообщил представитель МИД Южной Кореи. Позиция Сеула будет объявлена после анализа текста договора. Российский лидер 18—19 июня находился с госвизитом в КНДР. Там между Россией и КНДР был подписан документ о взаимной помощи друг другу в случае нападения. По словам лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, договор станет гарантом мира и стабильности в регионе.