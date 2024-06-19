Ким Чен Ын раскрыл значение договора с Россией

Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между РФ и КНДР, заключенный по итогам визита Владимира Путина в Пхеньян, станет гарантом мира и стабильности в регионе. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.
«[Договор] позволит надежно гарантировать корейско-российские союзнические отношения на столетнюю перспективу и полностью способствует поддержанию мира и стабильности в регионе», — заявил Ким Чен ЫН на торжественном приеме в честь Путина. Слова передает РИА Новости.
Лидер КНДР также назвал заключение договора «важным событием». По его словам, это стало блестящим результатом усилий и внимания главы РФ.
Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын по итогам прошедших в Пхеньяне переговоров подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает «Ридус». По словам российского главы, в случае агрессии страны должны будут прийти друг другу на помощь.
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