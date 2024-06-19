Ким Чен Ын раскрыл значение договора с Россией

Ким Чен Ын: договор о сотрудничестве с РФ поможет стабильности в регионе
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Ким Чен Ын назвал Договор "важным событием"
Ким Чен Ын назвал Договор "важным событием" Фото:

Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между РФ и КНДР, заключенный по итогам визита Владимира Путина в Пхеньян, станет гарантом мира и стабильности в регионе. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

«[Договор] позволит надежно гарантировать корейско-российские союзнические отношения на столетнюю перспективу и полностью способствует поддержанию мира и стабильности в регионе», — заявил Ким Чен ЫН на торжественном приеме в честь Путина. Слова передает РИА Новости. 

Лидер КНДР также назвал заключение договора «важным событием». По его словам, это стало блестящим результатом усилий и внимания главы РФ.

Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын по итогам прошедших в Пхеньяне переговоров подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает «Ридус». По словам российского главы, в случае агрессии страны должны будут прийти друг другу на помощь.

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Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между РФ и КНДР, заключенный по итогам визита Владимира Путина в Пхеньян, станет гарантом мира и стабильности в регионе. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. «[Договор] позволит надежно гарантировать корейско-российские союзнические отношения на столетнюю перспективу и полностью способствует поддержанию мира и стабильности в регионе», — заявил Ким Чен ЫН на торжественном приеме в честь Путина. Слова передает РИА Новости.  Лидер КНДР также назвал заключение договора «важным событием». По его словам, это стало блестящим результатом усилий и внимания главы РФ. Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын по итогам прошедших в Пхеньяне переговоров подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает «Ридус». По словам российского главы, в случае агрессии страны должны будут прийти друг другу на помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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